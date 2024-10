Fußball | Regionalliga Hält die Serie der Regionalliga-Überflieger aus Leipzig? Stand: 25.10.2024 09:08 Uhr

Der 1. FC Lok Leipzig erwartet am Abend den frechen Aufsteiger aus Zehlendorf, will seine beängstigend starke Serie ausbauen. Wenige Kilometer entfernt kämpft der FC Eilenburg gegen die Krise.

Der 1. FC Lok Leipzig will die Euphoriewelle weiter reiten. Dafür soll am Freitagabend (19 Uhr im Liveticker) gegen Aufsteiger Hertha Zehlendorf der nächste Sieg eingefahren werden. Doch Erfolgstrainer Jochen Seitz warnt vor den Berlinern: "Hertha Zehlendorf sehr gut gestartet. Sie haben da eine extreme Euphorie entfacht. Uns erwartet eine Mannschaft, die Fußball spielen will, die offensiv ausgerichtet ist. Es wird kein eindeutiges Spiel. Wir müssen uns darauf einstellen."

"Man geht leichter in die Wochen"

Verstecken müssen sich die Leipziger aber nicht, aktuell liegt der 1. FC Lok acht Punkte vor dem zweitplatzierten Team von Hertha BSC II. Das mache die Arbeit, das Training entspannter, so Seitz. "Man geht leichter in die Wochen. Wir wollen aber fokussiert bleiben, wollen die Serie so lange wie möglich fortsetzen. Das macht auch mehr Spaß im täglichen Arbeiten." Offen ist noch, ob Zak-Paulo Piplica nach seiner Gehirnerschütterung wieder auflaufen kann. Lukas Wilton ist laut Seitz wieder hergestellt. Gleich vier Spieler stehen mit vier Gelben Karten vor einer Sperre. Aber: "Wenn es mal einen oder zwei Gelbgesperrte gibt, müssen andere einspringen", so der Coach.

Kommen aktuellm kaum aus dem Jubeln heraus: Pasqual Verkamp und Stefan Maderer (v.l.)

Eilenburg braucht dringend Erfolgserlebnisse

Der FC Eilenburg schaut sich unfreiwillig von unten die Tabelle an, ist aktuell Vorletzter. Die Muldestädter schleppen eine lange Serie nicht gewonnener Spiele mit sich herum, brauchen dringend mal wieder Punkte, auch für die Seele.

Seit acht Spielen wartet das Team von Trainer Sascha Prüfer auf einen Sieg, dazu kam die Pokalpleite bei Oberligist FC Grimma. Am Freitagabend (19 Uhr im Liveticker) gastiert der BFC Dynamo im Illburg-Stadion. Die Berliner sind mit 16 Punkten weit hinten den Erwartungen zurück. Gewinnen konnte der FCE in den bisher vier Duellen noch nicht.

Eilenburgs Trainer Sascha Prüfer.

rei