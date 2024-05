Fußball | Regionalliga Großer Umbruch in Halle: HFC verabschiedet Spieler - Neuzugang aus Magdeburg Stand: 27.05.2024 14:33 Uhr

Der Kaderumbruch beim Halleschen FC wird konkret. Mindestens 17 Spieler verlassen den Klub. Bei den Abgängen, die der HFC nun offiziell verabschiedete, sind viele Leistungsträger dabei. Ein paar Namen fehlen aber. Und: Ein 20-Jähriger wurde verpflichtet: Er spielte zuletzt beim 1. FC Magdeburg.

Drittliga-Absteiger Hallescher FC hat nach dem Sieg im Fußball-Landespokal einen Großteil seiner Mannschaft verabschiedet. Der Klub bedankte sich bei 17 Spielern für die Leistungen in den rot-weißen Trikots.

Baumann, Gayret, Berko und Co. gehen

Neben Aljaz Casar und Tunay Deniz, deren Abgang bereits bekannt war, wurden auf der Vereins-Webseite am Sonntag (26.05.2024) auch die Tormänner Moritz Schulze und Philipp Schulze, die Abwehrspieler Julian Eitschberger, Brian Behrendt, Niklas Kreuzer, Marvin Ajani und Sebastian Zieleniecki, die Mittelfeldspieler Besar Halimi und Timur Gayret sowie die Offensivspieler Andor Bolyki, Erich Berko, Dominic Baumann, Marco Wolf, Enrique Lofolomo und Meris Skenderovic verabschiedet.

Brian Behrendt (3, Halle) und Niklas Kreuzer (8, Halle) vor der Fankurve

Damit geht ein Großteil der Drittliga-Leistungsträger mit dem HFC nicht in die Regionalliga. Baumann war mit 16 Toren Halles Toptorjäger. Gayret, Berko, Eitschberger, Lofolomo standen in der zurückliegenden Saison mindestens 30-mal für den HFC auf dem Platz.

Aktuell sieben Spieler im Kader

Neben den Neuzugängen Kilian Zaruba, Burim Halili, Paul Hamella und Jan Löhmannsröben haben beim HFC nur Torwart Sven Müller und Abwehrspieler Lucas Halangk gültige Verträge.

Neuzugang Weber kommt aus Magdeburg

HFC-Neuzugang Weber spielte drei Jahre im Nachwuchs von RB Leipzig.

Zudem wurde am Montag (27.05.2024) ein weiterer Neuzugang präsentiert. der 20-jährige Pierre Weber spielte zuletzt bei der zweiten Mannschaft des 1. FC Magdeburg in der NOFV Oberliga Süd. Der Mittelfeldspieler lernte das Fußballspielen von 2020 bis 2023 im Nachwuchs von RB Leipzig, kam hier u.a. auf 21 Einsätze in der U19-Bundesliga. Im Sommer 2023 wechselte er in die zweite kroatische Liga zu HNK Vukovar. Seit Februar 2024 kickte er dann für FCM II. In der Pressemitteilung des HFC wird Webers Schnelligkeit, "Beweglichkeit in engen Räumen" und "hohe Laufbereitschaft" gelobt. HFC-Sportdirektor Daniel Meyer sagt zudem: "Pierre kommt aus einer komplizierten Phase mit vielen Negativerlebnissen. Er braucht nunmehr Vertrauen und ein stabiles Umfeld, um sein Potenzial zu entfalten. Dabei wollen wir ihm helfen."

Was wird aus Nietfeld, Landgraf, Vollert und Hug?

In der Verabschiedungs-Mitteilung des Halleschen FC nicht genannt sind der mit einem Kreuzbandriss verletzte Kapitän Jonas Nietfeld, Niklas Landgraf sowie Jannes Vollert und Nico Hug.

HFC-Sportchef Meyer: Wir haben im Moment gar nichts"

"Normalerweise stehen 70 Prozent deines Kaders und du machst ein paar Transfers, um dich punktuell zu verbessern. Wir haben im Moment gar nichts", hatte HFC-Sportdirektor Daniel Meyer am Rand des Pokalfinals gegen Germania Halberstadt (4:2 n.V.) zur Schwierigkeit seiner Kaderzusammenstellung bei SPORT IM OSTEN gesagt. Zudem kündigte der 44-jährige an: "Wir werden viele junge Spieler verpflichten."

Dirk Hofmeister/pm