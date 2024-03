Basketball | DBBL Gisa Lions MBC vergibt ersten Matchball gegen Nördlingen Stand: 29.03.2024 09:56 Uhr

Nach den beiden Auftaktsiegen in die Playoff-Viertelfinalserie haben die Basketballerinnen des Gisa Lions MBC gegen die Angels Nördlingen einen Rückschlag kassiert.

Das Team von Headcoach Timur Topal verlor das dritte Spiele der "Best-of-five-Serie" am Donnerstagabend (28.03.2024) mit 64:76 (38:44). Mit einem Sieg hätte der MBC bereits vorzeitig das Halbfinal-Ticket buchen können. So kommt es am Samstag zum erneuten Wiedersehen in Nördlingen.

Gisa Lions früh im Hintertreffen

Schon früh liefen die Gisa Lions einem Rückstand hinterher und lagen nach neun Minuten bereits mit zehn Treffern hinten. Nach dem ersten Viertel stand es 15:24, zur Pause 38:44. Auch nach dem Seitenwechsel war Nördlingen die spielbestimmende Mannschaft. Mit zehn Punkten in Folge stellten die Bayerinnen die Weichen auf Sieg.

Im Schlussviertel keimte noch einmal kurz Hoffnung auf, als die Löwinnen auf 57:64 verkürzen konnten. Nördlingen ließ aber fünf Treffer hintereinander folgen und beseitigte damit auch die letzten Zweifel.

Nördlingens Davenport ragt heraus

Beste Korbschützin des MBC war vor 500 Zuschauern die formstarke Laura Schinkel mit 15 Punkten. Auch Courtney Warley (14) und Taylor Robertson (12) punkteten zweistellig. Nationalspielerin Emma Stach fehlte weiterhin wegen einer Gehirnerschütterung. Beste Nördlingerin war abermals Erika Davenport mit 19 Punkten und elf Rebounds.

Geissler fordert "besseren Fokus" für Samstag

"Es war die erwartet schwere Aufgabe in einer hitzigen Atmosphäre. Es ging hart zur Sache, beide Mannschaften haben sich nichts geschenkt", erklärte MBC-Geschäftsführer Martin Geissler im Anschluss. Seinem Team habe vor allem das "Wurfglück gefehlt", was die Dreier-Quote (11:5 für Nördlingen) unterstrich. Ziel sei es nun, "am Samstag mit einem besseren Fokus ins Spiel zu gehen, um schon hier die Serie zu Ende zu bringen."

Der Gegner in einem möglichen Halbfinale ab dem 5. April steht für die Lions bereits fest. Dort würde Hauptrundenprimus Alba Berlin warten, der sich im "Elite Eight" gegen Saarlouis klar mit 3:0 Siegen durchsetzen konnte.

