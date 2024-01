Fußball | Saisonvorbereitung Germania Halberstadt düpiert Chemie Leipzig im Testspiel Stand: 20.01.2024 15:12 Uhr

Nach dem Ausfall des Nachholers gegen den FSV Luckenwalde hat die BSG Chemie Leipzig gegen den Oberligisten Germania Halberstadt auf Kunstrasen getestet. Und das ging aus Sicht der Leutzscher nach hinten los.

Eigentlich stand am Samstagmittag (20. Januar) der Pflichtspielauftakt in diesem Jahr für die Grün-Weißen aus Leipzig an. Doch der Rasen im Stadion war unbespielbar, der FSV Luckenwalde reiste gar nicht erst an. Dafür gab es einen Testkick gegen den Regionalliga-Absteiger aus Halberstadt. Und der ging mit 1:4 (0:3) gehörig in die Hose.

Masuth trifft doppelt, Mäders Anschluss reicht nicht

Bei den Gastgebern starteten beide Neuzugänge: Irfan Brando begann gemeinsam mit Cemal Kaymaz, der am Freitag in Leutzsch vorgestellt wurde. Doch die beiden Mittelfeldspieler konnten den Rückstand nicht verhindern. Denis Vukancic brachte die Gastgeber in Rückstand (15.), bevor Youngster Valentin Masuth per Doppelpack schon vor dem Pausentee die Partie entschied (26. und 32. Minute). Janik Mäder verkürzte kurz nach dem Seitenwechsel, doch Pascal Hackethal hatte mit dem vierten Treffer für Germania das letzte Wort.

jar