Fußball | 2. Bundesliga Gelingt Magdeburg im Sondertrikot der ersehnte erste Heimsieg der Saison?

Elf Monate lang wartet der 1. FC Magdeburg auf einen Heimdreier. Dank einer exzellenten Auswärtsbilanz gleicht der Klub das mehr als aus. Gegen Braunschweig soll es jetzt aber endlich klappen. Im ersten Spiel nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt wird der FCM mit einem Sondertrikot auflaufen.

Das Fußball-Zweitliga-Heimspiel des 1. FC Magdeburg gegen Eintracht Braunschweig am Freitag (18:30 Uhr/Audiostream) ist nicht nur ein Nachbarschaftsduell, sondern auch eine Partie der außergewöhnlichen Serien. Während der FCM in dieser Saison noch kein einziger Heimsieg gelang, wartet die Eintracht seit dem Saisonstart auf einen Auswärtsdreier.

3:0 gegen Schalke hat Patina

Baris Atik huschte ein Lächeln über die Lippen, als ein fast schon vergessen geglaubtes Gefühl in ihm aufstieg. "Gänsehaut pur", verspüre der Offensivmann des 1. FC Magdeburg noch immer mit Blick auf das furiose 3:0 gegen Schalke 04, das nun knapp ein Jahr her ist. Seit einer fußballerischen Ewigkeit hat der einstige Europapokalsieger kein Heimspiel gewonnen - und spielt dennoch um den Aufstieg in die Bundesliga mit.

Zweiter FCM: Was wäre eigentlich, wenn die Heimspiele ...?

Dass dieser 24. Februar 2024, der Tag der letzten Siegesparty in der Magdeburger Arena, elf Monate zurückliegt, lässt sich beim Blick auf die Tabelle nicht erahnen. Die Mannschaft von Trainer Christian Titz ist dem Hamburger SV im engen Kampf um die Tabellenspitze dicht auf den Fersen, kann punktgleich auf Rang zwei von der ersten Saison im Oberhaus träumen und so manch einer fragt sich: Was wäre nur möglich, wenn der FCM jetzt auch noch seine Heimspiele gewinnen würde?

Absurde Bilanzen: Magdeburg ohne Heimsieg

Es ist fast schon absurd. Die Auswärtstabelle der Zweitliga-Teams führt Magdeburg als unangefochtener Spitzenreiter mit acht Siegen aus zehn Spielen an. Zuletzt drehten die Elbestädter bei der SV Elversberg ein 0:2 in Überzahl in ein 5:2. Kurios: Das zweite 5:2 in Folge nach dem Sieg in Düsseldorf. Ginge es aber nach der Heimbilanz, würde der FCM als Tabellenschlusslicht tief im Abstiegskampf stecken. In der Ferne sammelten die Magdeburger 25 ihrer insgesamt 31 Punkte, zu Hause gelang ihnen in dieser Saison noch kein Sieg - einzigartig in den oberen drei Ligen.

"Gab verschiedene Gründe"

"Die Auswärtsstatistik ist top, aber wir sind nicht zufrieden mit der Heimbilanz", erklärte Atik im MDR bei "Sport im Osten": "Das ist weder der Anspruch von uns Spielern, noch der des Vereins." Auch Titz gibt die Heimschwäche Rätsel auf: "Wir haben selbst keine Antwort darauf", sagte der 53-Jährige. Oft sei sein Team in den Spielen "klar überlegen" gewesen: "Es gab verschiedene Gründe, warum wir es dann nicht geschafft haben, das Spiel auf unsere Seite zu ziehen." Einer seiner neuen Hoffnungsträger, der schwedische Winterneuzugang und Angreifer Alexander Ahl-Holmström verpasst die Partie am Freitag mit Adduktorenproblemen. Nach einem Infekt ist Mittelfeldspieler Silas Gnaka wieder fit.

Sondertrikot nach dem Anschlag

Natürlich wolle er mit seiner Mannschaft das Problem beheben, betonte Titz: "Weil wir wissen, dass es auch wichtig ist, hier zu Hause zu punkten." Die nächste Gelegenheit bietet sich gegen die Eintracht. Die Partie ist zugleich auch das erste Heimspiel nach dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt im Dezember, der ganz Deutschland erschüttert hatte. Der Verein hat 250 Karten für Betroffene und Einsatzkräfte zur Verfügung gestellt und wird in einem Sondertrikot auflaufen, um ein "Zeichen der Solidarität und des Zusammenhalts zu setzen", so der Klub. Die Jerseys werden versteigert, der Erlös landet komplett auf dem Spendenkonto der Stadt Magdeburg.

Auf dem Rasen wollen Atik und Co. derweil den Heimfluch endlich besiegen. Beim letzten Erfolg gegen Schalke habe die Mannschaft ein "Top-Spiel" gezeigt, sagte er: "Es ist immer schön vor den eigenen Fans so zu feiern und zu jubeln. Das würden wir gerne wieder erleben." Am Donnerstag waren nur noch Resttickets für das Nachbarschaftsduell erhältlich. Und wenn nicht gegen Braunschweig, gegen wen dann? Die Niedersachsen punkteten in neun Gastspielen nur zweimal. Gute Aussichten für den FCM. Wäre da nicht dieser Heimfluch ...

