Fußball | Bundesliga Gehirnerschütterung: RB-Mittelfeldmann Haidara verpasst Länderspielreise

Keine Viertelstunde dauerte Amadou Haidaras Einsatz für RB Leipzig gegen Leverkusen, ehe ihn Bayer-Angreifer Victor Boniface am Kopf erwischte. Nun ist die Diagnose klar – der malische Nationalspieler fällt mit Gehirnerschütterung aus.

RB Leipzigs Amadou Haidara wird aufgrund einer Gehirnerschütterung auf die Afrika-Cup-Qualispiele für Mali gegen Mosambik sowie Eswatini verzichten und stattdessen in Deutschland bleiben. Das teilte der Fußball-Bundesligist am Montag (2. September) mit. Der defensive Mittelfeldspieler hatte sich die Verletzung am Samstag beim 3:2-Sieg im Topspiel bei Bayer Leverkusen zugezogen.

"Probleme mit Datum und Spielstand"

In der Anfangsphase hatte sich Leverkusens Stürmer Victor Boniface an einem Fallrückzieher im voll besetzten Strafraum versucht. Dabei traf er statt des Balls den Leipziger Haidara mit großer Wucht am Kopf. Daraufhin wurde der 26-Jährige ausgewechselt, da er laut Trainer Marco Rose "Probleme mit dem Datum und dem Spielstand" hatte. Boniface wurde für die Aktion mit einer Gelben Karte verwarnt.

