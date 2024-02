Handball | Bundesliga Gegen Gummersbach: ThSV Eisenach verliert erneut knapp Stand: 10.02.2024 22:28 Uhr

Nach der dramatischen Niederlage unter der Woche brannte der ThSV Eisenach auf Wiedergutmachung. Eine Halbzeit lang konnten die Thüringer gegen Gummersbach gut mithalten, doch am Ende setzte sich der Favorit knapp durch.

Am 21. Spieltag der Handball-Bundesliga hat sich der ThSV Eisenach vor heimischer Kulisse dem VfL Gummersbach mit 24:26 (14:15) geschlagen geben müssen und bleibt damit im Tabellenkeller.

ThSV zunächst gut im Spiel

Die Gastgeber waren von Beginn an hellwach und gingen schnell mit 2:0 in Führung, was die Stimmung der 2.800 Fans in der Werner-Aßmann-Halle zusätzlich befeuerte. Gummersbach brauchte ein paar Minuten, um ins Spiel zu finden, was zum einen an der gewohnt körperbetonten Spielweise des ThSV lag, zum anderen an einem glänzend aufgelegten Matija Spikic. Der Schlussmann Eisenachs brachte die Angreifer des VfL reihenweise mit glänzenden Paraden zur Verzweiflung - insbesondere Nationalspieler Julian Köster scheiterte mehrfach in kürzester Zeit an den schnellen Reflexen des Keepers. Doch weil auch die Mannen von Trainer Mischa Kaufmann im Angriff immer wieder Gelegenheiten liegen ließen, ging Gummersbach mit einer knappen 15:14-Führung in die Kabine.

Matija Spikic (THSV Eisenach) hielt Eisenach mit seinen Paraden im Spiel.

Bruch im Spiel nach der Pause

Was auch immer sich die Eisenacher in der Kabine vorgenommen haben - es schien mit Anpfiff der zweiten Halbzeit wie weggeblasen. Dem ThSV unterliefen in den ersten Minuten vorne wie hinten zu viele Fehler, die Gummersbach eiskalt bestrafte. Aus dem Ein-Tore-Rückstand wurde schnell ein Drei-Tore-Rückstand. Zwar kämpfte sich der Gastgeber im Verlauf des Durchgangs immer wieder mühevoll ran, doch mit dem Ausgleich wollte es trotz mehrerer hochkarätiger Chancen (48., 51., 52. Minute) nicht mehr klappen.

Luft im Tabellenkeller wird dünn

Am Ende brachte Gummersbach den knappen Vorsprung ins Ziel, während sich die Wartburgstädter nach der dramatischen Niederlage (30:31) am vergangenen Mittwoch (07.Februar 2024) in Wetzlar erneut die Frage stellen müssen, warum man hier nichts Zählbares mitnehmen konnte. Mit 13:29 Punkten liegt Eisenach weiterhin auf Abstiegsplatz 17., dazu haben sie zwei Spiele mehr als der über ihnen rangierende Bergische HC absolviert.

sbo