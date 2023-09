Amateursport Gefälschte Pässe? Fussballverein Fortuna Leipzig vom Spielbetrieb ausgeschlossen Stand: 22.09.2023 18:38 Uhr

Alle Teams des Traditionsklubs Fortuna Leipzig 02 wurden vorläufig vom Spielbetrieb suspendiert - von der 1. Herrenmannschaft bis zu den Kindern der F-Jugend. Der Grund sollen gefälschte Spielerpässe sein.

Von MDR SACHSEN

Das Sportgericht des Leipziger Fußball-Stadtverbandes hat den Traditionsverein Fortuna 02 vorläufig vom Spielbetrieb suspendiert. Wie der Vereinsbeauftragte René Jacobi und Luise Böttger vom Sächsischen Fußballverband (SFV) am Freitag MDR SACHSEN bestätigten, sind alle Teams betroffen - von der 1. Herrenmannschaft in der Kreisoberliga bis zum Nachwuchs in der F-Jugend. Seit vergangenem Wochenende wurden bereits mehrere Spiele abgesagt. Der "Leipziger Volkszeitung" zufolge wird Fortuna Leipzig die Fälschung von Spielerpässen in großem Stil vorgeworfen. SFV-Sprecherin Böttger sagte MDR SACHSEN dazu, beim Prüfen von Spielerpässen vor einem Pokalspiel habe der Wettbewerbsleiter Unstimmigkeiten festgestellt. In der Folge erließ der Stadtverband die einstweilige Verfügung, rund 120 Pässe von Fortuna-Spielern wurden eingezogen.

Das gleiche Foto in neun Spielerpässen

Bei der Überprüfung durch den Landesverband wurde Böttger zufolge festgestellt, dass in einigen Spielerprofilen bis zu sechs unterschiedliche Fotos hinterlegt waren. Auf der anderen Seite sei ein einziges Foto für bis zu neun Spielerprofile benutzt worden. Betroffen seien mehrere Altersgruppen bei Fortuna Leipzig. In der SFV-Passstelle würden derzeit Überstunden geschoben, um die Pässe schnellstmöglich zu kontrollieren, gegebenenfalls zu korrigieren und wieder freizugeben, sagte die Verbandssprecherin. Ziel sei, dass vor allem die Kinder schnell wieder auf den Platz könnten. Zahlreiche Pässe wurden demnach bereits wieder an den Verein zurückgeschickt.



Der Fortuna-Beauftragte Jacobi räumte bei MDR SACHSEN ein, dass im Verein Fehler passiert seien. Deshalb habe man jetzt auch das Vier-Augen-Prinzip eingeführt. Zudem sei ein möglicherweise in den Vorfall verstricktes Vorstandsmitglied freigestellt worden. Wie und warum es zu den umfangreichen Fehlern bei den Spielerpässen kam, blieb jedoch zunächst im Unklaren. Auch wann die Fortuna-Mannschaften wieder am Punktspielbetrieb und anderen Wettbewerben teilnehmen können, steht noch nicht fest.

MDR (stt)/lvz