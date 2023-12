Eishockey | DEL2 Füchse und Eispiraten jubeln - Eislöwen glücklos Stand: 28.12.2023 22:45 Uhr

Die Lausitzer Füchse haben ihren Fans zum Jahresabschluss einen weiteren Heimsieg beschert. Auch die Eispiraten konnten im Sahnpark zwei Punkte feiern. Leer gingen indes mal wieder die Eislöwen aus.

Weißwasser feiert im Fuchsbau

Die Lausitzer Füchse haben ihr letztes Heimspiel des Jahres gewonnen. Gegen die Starbulls Rosenheim behielten die Ostsachsen mit 4:1 die Oberhand. Vor 2.975 Zuschauern feierte Breitkreuz mit der Führung (11.) ein gelungenes Comeback nach seiner langen Verletzungspause. In Überzahl erhöhte Järveläinen erst zum 2:0 (23.), ehe der Finne nach dem zwischenzeitlichen Anschluss der Gäste (32.) in der 36. Minute erneut in Powerplay den alten Abstand wieder herstellte. Zwar drehten die Gäste im letzten Drittel nochmals auf, doch Valentin machte mit seinem Treffer (48.) alles klar.

Crimmitschau belohnt sich spät

Die Eispiraten Crimmitschau haben nach der 1:4-Klatsche in Selb wieder in die Spur gefunden. Dabei setzten sich die Westsachsen im Sahnpark mit 3:2 nach Penaltyschießen gegen Freiburg durch. Nach der Führung durch Smith (4.) verpassten die Eispiraten nachzulegen. Indes kamen die Breisgauer zum Ausgleich (40.). Zwar brachte Feser die Gastgeber erneut in Front (55.), doch eine gute Minute später fiel das ärgerliche 2:2 (56.). Nach einer torlosen Verlängerung war es schließlich Lindberg, der den letzten Heimsieg des Jahres vor 3.924 Zuschauern perfekt machte.

Dresden verliert in Krefeld

Die Dresdner Eislöwen haben nach der 5:1-Gala gegen Kaufbeuren die nächste Niederlage kassiert. In Krefeld mussten sich die Elbestädter mit 2:4 geschlagen geben. Dresden begann vor 7.445 Zuschauern verheißungsvoll und ging im Powerplay durch Porsberger (11.) in Führung. Trotz weiterer guter Chancen mussten die Gäste in der 18. Minute das 1:1 hinnehmen. Nach einem ausgeglichenen aber torlosen Mitteldrittel schlugen die Pinguine eiskalt mit einem Dreierpack (48./56./56.) zu. Für die Eislöwen reichte es nur noch zur Ergebniskosmetik durch Mannes (60.).