Eishockey | DEL 2 Füchse sind Derbysieger, Eislöwen feiern Auswärtssieg Stand: 02.10.2024 22:43 Uhr

Die Lausitzer Füchse haben das prestigeträchtige Derby gegen die Eispiraten Crimmitschau am Mittwoch Abend für sich entschieden. Die Dresdner Eislöwen drehten unterdessen beim EHC Freiburg ein Spiel zu ihren Gunsten.

Crimmitschau kassiert bittere Derbypleite

Die Lausitzer Füchse haben die Eispiraten Crimmitschau im prestigeträchtigen Derby mit 5:1 (0:0, 1:1, 4:1) in die Schranken gewiesen.

In einem ausgeglichen ersten Drittel zeichnete sich vor 3.451 Fans im Stadion am Sahnpark noch kein Sieger ab. Rihards Marenis ließ die Heimmannschaft in der 23. Minute einmalig jubeln, denn noch vor dem Ende des zweiten Drittels Mäkitglich Jordan Taupert nach einer Vorarbeit von Charlie Jahnke zum 1:1 aus. Im letzten Drittel drückten die Gäste noch einmal ordentlich auf die Tube. Binnen fünf Minuten erzielten die Füchse gleich vier Treffer. Lewis Zerter-Gossage traf doppelt (49./51.) und auch Taupert konnte sich mit einem zweiten Tor auszeichnen (50.). Den Schlusspunkt zum 5:1 setzte Roope Mäkitalo (54.).

Dresdner Eislöwen drehen Partie

Die Dresdner Eislöwen haben beim EHC Freiburg durch ein 4:2 (0:1, 3:1, 1:0) den dritten Saisonsieg eingefahren.

Die Mannschaft von Coach Niklas Sundblad geriet im ersten Drittel ins Hintertreffen. Shawn O’Donnell brachte die Breisgauer nach einem Zuspiel von Tomas Schwamberger in Front. Daraufhin bereitete O’Donnell seinem Kollegen Filip Reisnecker den zweiten Treffer vor. Erst in der Folge kamen die Gäste richtig ins Spiel. In einer Dresdner Drangphase drehten Yannick Drews, Tomas Andres und Matthias Pischoff die Begegnung zu Gunsten der Sachsen. Im finalen Drittel entschied Drew LeBlanc die Partie endgültig zugunsten der Gäste aus Sachsen.

SpiO