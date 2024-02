Eishockey | DEL2 Füchse gewinnen Derby bei Eispiraten, Dresdner Eislöwen überraschen gegen Ravensburg Stand: 25.02.2024 20:38 Uhr

Die Lausitzer Füchse haben nach dem Derbysieg bei den Eispiraten Crimmitschau weiter die Chance auf die direkte Playoff-Qualifikation. Die Dresdner Eislöwen fuhren derweil gegen Ravensburg einen ganz wichtigen Sieg ein.

Lausitzer Füchse holen Derbysieg bei Eispiraten Crimmitschau

Die Lausitzer Füchse haben sich durch einen 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)-Erfolg im Derby bei den Eispiraten Crimmitschau eine Minimalchance auf die direkte Qualifikation für die Playoffs bewahrt.

Durch den Auswärtserfolg am drittletzten Spieltag rückte die Mannschaft aus Weißwasser in der Tabelle bis auf vier Punkte an die Playoff-Plätze heran. An den letzten beiden Spieltagen müssen die Füchse nun bei den Ravensburg Towerstars (Freitag) und gegen Tabellenführer Kassel Huskies (Sonntag) weitere Siege einfahren - und zugleich auf Punktverluste des ESV Kaufbeuren und der Krefeld Pinguine hoffen. Die Eispiraten sind hingegen bereits sicher in den Playoffs dabei.

Vor 4.618 Zuschauern brachten Clarke Breitkreuz und Jake Coughler die Füchse per Doppelschlag in Führung (17.). Sören Sturm konnte anschließend für Crimmitschau nur noch verkürzen (37.).

Dresdner Eislöwen wahren Chance auf Pre-Playoffs

Die Dresdner Eislöwen haben in ihrem vorletzten Saisonspiel in der DEL2 einen ganz wichtigen Sieg eingefahren.

Die Mannschaft von Trainer Niklas Sundblad landete am Sonntag vor 3.878 Zuschauern einen überraschenden 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)-Heimerfolg gegen die Ravensburg Towerstars. Das entscheidende Tor erzielte Johan Porsberger in der 37. Minute. Durch den Sieg kletterten die Eislöwen nach drei Niederlagen in Folge auf den zwölften Tabellenplatz und wahrten die Chance auf die Teilnahme an den Pre-Playoffs.

Allerdings haben die Dresdner bereits ein Spiel mehr absolviert als die Konkurrenz - denn das für den letzten Spieltag terminierte Derby bei den Eispiraten Crimmitschau fand bereits am 16. Februar statt (3:7). Im Duell mit dem EC Bad Nauheim am Freitag muss deshalb ein weiterer Sieg her, danach sind die Eislöwen zum Zuschauen verdammt.

"Für uns sind es superwichtige Punkte, die uns am Leben halten", sagte Dresdens Trainer Sundblad nach dem Spiel: "Wir tanken jetzt Energie und bereiten uns auf das nächste Spiel vor."

red