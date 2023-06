Fußball | Regionalliga FSV Zwickau verstärkt sich mit Mittelfeld-Talent vom VfL Wolfsburg Stand: 28.06.2023 11:12 Uhr

So langsam kommt Fahrt in die Personalplanung beim FSV Zwickau. Mit Philipp Heller wurde der zweite externe Neuzugang für die kommende Saison in der Regionalliga verpflichtet.

Auch wenn das Personal weiter überschaubar ist, nimmt der Kader des FSV Zwickau so langsam aber sicher Form an. Am Mittwoch (28.06.2023) stellten die Westsachsen mit Philipp Heller ihren zweiten Neuzugang für die kommende Saison vor. Der 19-Jährige kommt von der U19 des VfL Wolfsburg und erhält in Zwickau einen Zweijahresvertrag. Tags zuvor wurde bereits Rene Rüther von Hannover 96 II unter Vertrag genommen.

Ausbildung bei Rot-Weiß Erfurt und RB Leipzig

Mit Heller freut man sich in Zwickau über einen "sehr gut ausgebildeten zentralen Mittelfeldspieler", sagte Sportchef Robin Lenk. "Er ist für sein Alter sehr reif, hat eine gute Antizipation sowohl mit, als auch gegen den Ball, einen guten Tiefgang und eine gute Ballsicherung." Der gebürtige Sondershäuser wurde zunächst bei Rot-Weiß Erfurt ausgebildet, ehe er von 2017 bis 2020 im Nachwuchs von RB Leipzig spielte. Insgesamt blickt er auf 32 EInsätze in der U19-Bundesliga zurück.

red/pm