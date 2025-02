Fußball | Regionalliga FSV Zwickau setzt weiter auf Abwehrmann Senkbeil Stand: 19.02.2025 12:36 Uhr

Er kam im Sommer 2023, als der FSV Zwickau nach dem Abstieg aus der 3. Liga am Boden lag. Mittlerweile läuft es bei den Westsachsen, auch ein Verdienst von Kilian Senkbeil. Und der 25-Jährige bleibt dem Verein erhalten.

Regionalligist FSV Zwickau wird auch in den kommenden zwei Jahren auf Abwehrmann Kilian Senkbeil bauen können. Wie die „Schwäne“ am Mittwoch mitteilten, wurde der im Sommer auslaufende Vertrag bis 2027 verlängert. Der 25-Jährige war nach dem Abstieg des FSV zu den Zwickauern gestoßen und hat sich schnell einen Stammplatz erkämpft.

Sportdirektor Lenk lobt: "Hat im Team hohen Stellenwert"

Sportdirektor Robin Lenk betonte den Stellenwert des Verteidigers: "Ihn zeichnen seine Beständigkeit und Verlässlichkeit aus. Sowohl auf als auch neben dem Platz ist Kilian für die Mannschaft eine ganz, ganz wichtige Person, die auch innerhalb des Teams einen hohen Stellenwert besitzt." Senkbeil, der auf einige Stationen in seiner Karriere zurückblicken kann, fühlt sich in Zwickau sehr wohl. Lenk freut sich, "dass 'Kili' nach den vielen Jahren auf Wanderschaft für sich einen Lebensmittelpunkt bei einem Verein gefunden hat, wo er sich auch zugehörig fühlt."

Senkbeil: "Gern höhere Liga spielen, im besten Fall mit dem FSV"

Senkbeil selbst sieht sich und Zwickau noch lange nicht am Ende des Weges. „Ich denke, von den Voraussetzungen her ist mit dem FSV noch einiges möglich. Die Ambitionen des Vereins sind da und wir haben einen guten Weg eingeschlagen, mit dem ich mich auch irgendwo verbunden fühle und dementsprechend auch weiter mitgehen möchte“, so der Abwehrmann, der gern noch einmal in einer höheren Liga anklopfen möchte, „im besten Fall mit dem FSV“.

rei/pm