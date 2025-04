Fußball | Regionalliga FSV Zwickau: Könnecke und sieben weitere Spieler verabschiedet Stand: 17.04.2025 13:11 Uhr

Der FSV Zwickau hat den Abgang von sieben Spielern und das Karriereende einer Vereinslegende angekündigt. Gleichzeitig präsentierte der Regionalligist den ersten Neuzugang für die kommende Saison.

Der Kapitän geht von Bord: Nach neun Jahren im Trikot des FSV Zwickau beendet Mike Könnecke seine Karriere, wie der FSV am Donnerstag (17. April 2025) mitteilte. Der 36-Jährige erlebte in seiner Zeit bei den Schwänen viele Höhen und Tiefen und blieb dem Verein auch nach dem bitteren Abstieg 2023 treu.

Kühn 24 Mal in der Regionalliga eingesetzt - Leneis verlässt Zwickau

Mit Jasper Kühn haben die Westsachsen gleichzeitig den ersten Neuzugang für die kommende Saison verkündet. Der 22-jährige Keeper wechselt vom Ligarivalen Hertha Zehlendorf zu den Westsachsen und erhält einen Zweijahresvertrag"Wenn wir die Möglichkeit haben, einen U23-Torhüter zu verpflichten, der aktuell bereits in der Liga spielt, in dem wir großes Entwicklungspotenzial sehen und der eine sehr gute fußballerische Ausbildung bei Hertha BSC genossen hat, finde ich, dass der FSV Zwickau für ihn der nächste richtige Schritt in seiner Karriere ist", erklärte Sportdirektor Robin Lenk.

Neuer Spieler beim FSV Zwickau: Jasper Kühn (li.) mit FSV-Sportdirektor Robin Lenk

Kühn absolvierte in dieser Saison bisher 24 Spiele in der Regionalliga Nordost. Zeitgleich wird Benjamin Leneis den FSV im Sommer verlassen. Der 26-Jährige war vor zwei Jahren nach Zwickau gewechselt, war mit 21 Partien zunächst die Nummer eins im Tor, bestritt in der laufenden Saison aber nur noch zwei Regionalliga-Spiele.

Sieben weitere Spieler gehen

Neben Könnecke und Leneis werden auch Yannic Voigt, Lloyd Addo Kuffour, Felix Schlüsselburg, Rene Rüther, Luis Klein und Leon Asseth keinen neuen Vertrag erhalten. "Jeder Spieler für sich hat dabei maßgeblichen Anteil daran, dass wir uns sportlich nach dem schwierigen Drittligaabstieg im Sommer 2023 neu sortieren, stabilisieren und mittlerweile wieder zu einer Spitzenmannschaft der Regionalliga Nordost entwickeln konnten", hieß es in einer Pressemitteilung. Sie sollen vor dem letzten Heimspiel gegen Chemie Leipzig am 11. Mai gebührend verabschiedet werden.

SpiO/PM