Fußball | Regionalliga FSV Zwickau: Jubiläumsspiel geglückt Stand: 15.03.2024 21:47 Uhr

Ein früher Doppelpack des FSV-Zwickau sorgt für einen 2:0-Sieg gegen den Berliner AK. Felix Schlüsselburg und Veron Dobruna sorgen für die Tore und damit für den jetzt achten Platz in der Tabelle der Regionalliga Nordost.

Zwei Plätze in der Tabelle gut gemacht – und dabei auch noch eine richtig gute Leistung gezeigt. Das Jubiläumsspiel am 75. Jahrestag des Vorgängervereins ZSG Horch in Zwickau kann man wohl gelungen nennen. In speziellen Trikots und mit besonders schönen Eintrittskarten feierte das Team von Trainer Rico Schmitt mit einem 2:0 (2:0) einen verdienten Heimsieg.

Dabei brauchten die Zwickauer ein wenig, um ins Spiel zu kommen. Die tabellenvorletzten Berliner hatten sich offenbar etwas vorgenommen und spielten den ersten Angriff schnell nach vorn. Die erste Ecke ging damit also an den BAK (3.) – viel mehr sah man in der ersten Hälfte allerdings nicht mehr offensiv.

Doppelschlag Schlüsselburg und Dobruna

Stattdessen übernahm der FSV. Direkt im Gegenstoß gab es die erste Torannäherung, doch Jahn Herrmanns Kopfball ging noch übers Tor (4.). Felix Schlüsselburg war es schließlich, der von einem Fehler des Berliner Kapitäns profitierte und zum 1:0 einnetzte (9.). Shinji Yamada hatte einen Pass der Zwickauer stoppen wollen, legte ihn stattdessen aber geschickt hinter seine eigene Abwehrreihe.

Nur kurze Zeit später stand Veron Dobruna nach einem schnellen Angriff über rechts perfekt vor dem Tor. Nachdem Mike Könnecke und Theo Martens den Ball nach vorn gebracht hatten, musste Dobruna nur noch einschieben - und es stand 2:0 (15.).

Zwickaus Veron Dobruna (Torschütze zum 2:0) im Zweikampf mit Omar Hajjaj vom Berliner AK.

Früher Doppelwechsel beim Gegner

Offenbar zu viel für Berlins Trainer Volkan Uluc. Als Ahmad Rmieh fünf Minuten später verletzt per Trage vom Feld musste, nahm er direkt auch Marcel Bremer mit. Viel änderte sich dadurch nicht im Berliner Spiel. Weiterhin war es das Heimteam, das dominierte. Der FSV Zwickau spielte geschickt mit dem Tempo, ließ den Gästen mal den Ball und zog sich zurück. Allerdings nur, um wenige Minuten später das Pressing wieder zu erhöhen und den Ball zügig nach vorn zu spielen.

Zwickau verpasst höheren Sieg

In der zweiten Halbzeit bot sich ein ähnliches Bild: In den ersten zwei bis drei Minuten sah man den Berlinern an, dass sie sich etwas vorgenommen hatten. Lange hielt das aber nicht an und die Offensivbemühungen der Gäste verpufften wieder. Der FSV muss sich zwar über einige verpasste Chancen ärgern - Kilian Senkbeil verpasste eine Hereingabe nur knapp (69.), Marc Philipp Zimmermann schoss allein vorm Tor den Torwart an (72.), der eingewechselte Lucas Albert setzte den Ball knapp am rechten Pfosten vorbei (78.). Die Jubiläumsparty ließen sich die Sachsen allerdings nicht vermiesen. Nur in der Nachspielzeit zeigten die Berliner so etwas wie Torgefahr und prüften Zwickaus Benjamin Leneis zweimal.

Durch dieses 2:0 gegen den Berliner AK klettert der FSV Zwickau um zwei Tabellenplätze nach oben und befindet sich auf Rang acht.

---

npo