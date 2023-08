Fußball | Testspiel FSV Zwickau hält gegen Ingolstadt lange mit Stand: 10.08.2023 21:21 Uhr

Der FSV Zwickau hat am Donnerstagabend ein weiteres Testspiel absolviert. Dabei gastierten die Westsachsen bei Drittligist FC Ingolstadt. Bei der 0:2-Niederlage bot das Team von Trainer Rico Schmitt dem Favoriten lange Zeit Paroli.

Zwickau hielt von Beginn an gut dagegen. Einen Klassenunterschied gab es nicht zu sehen. Nach einigen Tor-Annäherungen der Gastgeber kam der FSV in der 19. Minute zur ersten Gelegenheit durch Neuzugang Veron Dobruna, der nach einem Steckpass von Maximilian Somnitz mit einem Schuss an Keeper Marius Funk scheiterte. Drei Minuten später gab es die größte Chance zur Ingolstädter Führung, wobei ein 20-m-Hammer von Yannick Deichmann am linken Pfosten landete. Der Favorit aus Bayern forcierte im Anschluss nochmals seine Offensivbemühungen, doch es fehlte gegen aufmerksame Westsachsen an der letzten Präzision.

Zwickau mit Abseitstreffer - Ingolstadt mit später Doppelschlag

Nach der Pause gab es die nächste gute Zwickauer Möglichkeit durch Lloyd Addo Kuffour, der die Kugel nach einer Dobruna-Flanke knapp neben das Tor setzte (49.). In der 53. Minute zappelte der Ball sogar im Ingolstädter Tor, doch der Treffer von Somnitz wurde wegen einer knappen Abseitsstellung nicht gegeben. Kurz darauf hatten die Gäste Glück, als der Ingolstädter Felix Keidel mit einem Distanzschuss die Querlatte traf (57.). Obwohl beim FSV einige Spieler der U19 zum Einsatz kamen, blieb die Partie ausgeglichen. In der 80. Minute schlug der FCI doch noch zu: Pascal Testroet netzte per Nachschuss zur Führung ein. Vier Minuten später legten die Bayern durch Thomas Rausch nach, der die Kugel aus acht Metern zum Endstand ins lange Eck zum Endstand versenkte.

Für den FSV geht es am 15. August in der Regionalliga mit dem Auswärtsspiel bei Hertha BSC II weiter.

