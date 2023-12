Fußball | Champions League Forsberg-Tor beschert RB Leipzig Sieg gegen YB Bern Stand: 13.12.2023 21:06 Uhr

Das "frische Personal" hat geliefert, aber nicht vollends überzeugt: RB Leipzig hat die Gruppenphase der Champions League mit einem 2:1-Heimsieg gegen Bern abgeschlossen. Es war ein sehr wackeliger Erfolg.

RB Leipzig hat die Champions-League-Gruppenphase mit einem Sieg abgeschlossen. Der bereits für das Achtelfinale qualifizierte Bundesligist besiegt am Mittwoch Young Boys Bern etwas glücklich mit 2:1 (0:0). Benjamin Sesko (51.) und der abwanderungswillige Emil Forsberg (56.) trafen für Leipzig. Das zwischenzeitliche 1:1 hatte Ebrima Colley (53.) erzielt.

v.l. Benjamin Sesko Leipzig, 30, Sandro Lauper Bern, 30, Emil Forsberg Leipzig, 10 Zweikampf.

Nur ein Abseitstor

Die ereignisarme erste Halbzeit ging RB sehr dominant an, nutzte die von Bern gelassenen Räume aber nur zu einem Tor, das dann wegen Benjamin Seskos Abseits vom VAR kassiert wurde (5.). Nach 10-15 min änderte sich das Spiel. Die Young Boys pressten nun höher und bescherten RB ordentlich Probleme. Der Lohn war die beste Chance der ersten Halbeit, auch wenn sie per Standard zustande kam. Bei Niasses Kopfball am kurzen Pfosten zeigte Keeper Peter Gulacsi, dass er es immer noch drauf hat (21.). Nach vorn ging bei RB kaum noch etwas. Fehlpässe, falsche Entscheidungen und weitere Ungenauigkeiten verhinderten das.

Gulacsi verhindert den Rückstand

Wilde zweite Halbzeit

Nach der Pause nahm die Partie mächtig Fahrt auf. Beide Teams begannen mit hohem Tempo und sehr offensiv. Und es knallte im Zwei.Minuten-Takt. Zuerst war der von Benjamin Henrichs klug angespielte Sesko aus 7 m erfolgreich. Ein Konter (und ein Patzer von RB-Verteidiger Lukeba) bescherten Bern umgehend den Ausgleich. Aber RB schlug in Person von Forsberg umgehend zurück. Der Schwede traf in seinem möglicherweise letzten Europapokal-Spiel für Leipzg aus 12 m zum 2:1. Kaum wenger wild ging es dann weiter, was an der löchrigen RB-Defensive lag. Bern drückte unentwegt und hatte in dem zeitweiligen Hin und Her die besseren Chancen. Dabei vergaben Colley (79.) und Monteiro (90.+3) jeweils sogenannte Hundertprozentige.