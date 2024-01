Weltcup in Oberhof Flug abgesagt: Skilanglauf-Team aus Norwegen kommt verspätet Stand: 18.01.2024 13:24 Uhr

Das norwegische Skilanglauf-Team sitzt in Oslo fest und kann erst verspätet zum Skilanglauf-Weltcup in Oberhof anreisen. Der Flug nach Frankfurt/Main kann erst am Donnerstag starten.

Schneefälle und Eisglätte vom Mittwoch haben auch Auswirkungen auf den bevorstehenden Weltcup im Skilanglauf in Oberhof (Kreis Schmalkalden Meiningen). Einen Tag vor dem Start hat ausgerechnet die Top-Nation Norwegen Probleme bei der Anreise, wie das Freie Wort berichtet.

So wurde der Flug am Mittwoch von Oslo nach Frankfurt abgesagt. Große Schneemengen und starker Wind hatten nicht nur den Busverkehr in der norwegischen Hauptstadt lahmgelegt, sondern auch den Betrieb des Flughafens Oslo-Gardermoen. Das norwegische Spitzenteam der Langläufer, darunter auch Langlauf-Star Heidi Weng, saßen fest.

Inzwischen soll sich die Situation in Oslo verbessert haben. Laut Angaben des Flughafens starten am Donnerstag die meisten Flüge wieder nach Plan - auch der nach Frankfurt.

Vom 19. bis 21. Januar sind in der Arena die weltbesten Skilangläufer und Skilangläuferinnen zu Gast. Am Freitag, 19. Januar, stehen zunächst Sprintrennen in klassischer Technik auf dem Programm, ehe am Samstag die Massenstarts und am Sonntag die Staffeln anstehen. Für die drei Wettkampftage wurden bisher insgesamt 3.000 Tickets verkauft.

