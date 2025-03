Fußball | Regionalliga Fernduell um den Staffelsieg live bei SPORT IM OSTEN Stand: 27.03.2025 11:09 Uhr

Crunchtime in der Regionalliga Nordost! Es geht in die entscheidende Phase und um die Frage: Bringt Spitzenreiter Lok Leipzig seinen Vorsprung ins Ziel oder kann Halle doch noch aufholen? SPORT IM OSTEN zeigt das Spiel zwischen dem HFC und Zwickau am Samstag live im TV und Stream und überträgt das Heimspiel von Lok gegen den ZFC Meuselwitz am Sonntag im Livestream.

24 Punkte sind in der Regionalliga Nordost noch zu vergeben. Spitzenreiter Lok Leipzig geht mit sieben Punkten Vorsprung auf Jäger Halle in die heiße Saisonphase. Der HFC darf sich keinen Aussetzer erlauben und ist - sofern die leise Hoffnung auf die 3. Liga am Leben erhalten bleiben soll - zum Siegen verdammt.

HFC muss nach 2:2 Reaktion zeigen

Allerdings kommt am Samstag (16 Uhr live bei SPORT IM OSTEN im MDR FERNSEHEN und Stream) mit dem FSV Zwickau die Mannschaft der Stunde. Die Westsachsen sind nach dem berauschenden 3:2-Sieg am Mittwoch gegen den FC Rot-Weiß Erfurt auf den dritten Platz gesprungen.

Der Rückstand ist zwar groß und der Staffelsieg kein Thema, dennoch wird der FSV alles daran setzen, um die Erfolgsserie auszubauen. "Wir möchten die Saison bestmöglich abschließen und die Mannschaft weiter voranbringen", sagte FSV-Trainer Rico Schmitt bei SPORT IM OSTEN.

Ohne den miesen Saisonstart wäre der FSV jetzt wahrscheinlich mittendrin im Aufstiegsrennen. Schmitt trauert der vertanen Chance aber nicht hinterher. "Jetzt nach hinten zu schauen, bringt nichts. Wir leben im Hier und Jetzt", meinte der Coach.

Beim HFC darf man gespannt sein, wie der verschenkte Sieg in Eilenburg verdaut worden ist. Die Elf von Trainer Mark Zimmermann fing sich am Dienstag beim Underdog in Überzahl in der Nachspielzeit das 2:2 ein und verpasste die Chance, auf fünf Punkte an Staffelprimus Lok heranzurücken. Logisch, dass der Fruststachel danach tief saß. "Dass wir in so einer Situation, in der wir sind und in die wir uns hätten bringen können, das einfach herschenken, ist bitter", sagte Zimmermann am Dienstag.

Meuselwitz kommt mit Selbstvertrauen zu Lok Leipzig

Einen Tag nach dem HFC empfängt Tabellenführer Lok Leipzig den ZFC Meuselwitz. Von der Papierform her eine klare Sache für die Platzherren. Allerdings schwebt der ZFC nach dem Einzug ins Pokalfinale in Thüringen auf Wolke sieben und kommt mit ganz viel Selbstvertrauen.

Lok schien zuletzt auf der Zielgeraden weiche Knie zu bekommen, verlor in der Liga von den letzten drei Spielen zwei (Babelsberg und Zwickau) und hatte Glück, dass Jäger HFC nicht noch näher herangerückt ist. Loks Mittelfeldmotor Farid Abderrahmane saß beim 2:2 der Hallenser in Eilenburg auf der Tribüne, freute sich über die Punktteilung, wollte von einer Vorentscheidung im Titelkampf aber nichts wissen. "Es sind trotzdem noch schwierige Spiele für uns", so Loks Vize-Kapitän.

Der 27. Spieltag im Überblick

Freitag, 19 Uhr



FC Eilenburg - SV Babelsberg (Liveticker)

FC Viktoria Berlin - FC Carl Zeiss Jena (Liveticker)

FSV Luckenwalde - Hertha BSC II

Samstag, 13 Uhr



Chemnitzer FC - Greifswalder FC (Liveticker)

FC Rot-Weiß Erfurt - BFC Dynamo (Liveticker)

Samstag, 16 Uhr



Hallescher FC - FSV Zwickau (TV und Livestream)

Sonntag, 13 Uhr



VFC Plauen - Hertha Zehlendorf (Liveticker)

VSG Altglienicke - BSG Chemie Leipzig (Liveticker)

1. FC Lok Leipzig - ZFC Meuselwitz (Livestream)

sst