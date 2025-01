Fußball | 2. Bundesliga FCM wieder mit fünf Toren: Auch Neuzugang trifft Stand: 04.01.2025 15:30 Uhr

Nach dem 5:2 in der 2. Liga in Düsseldorf hat sich der 1. FC Magdeburg auch im ersten Test nicht lumpen lassen: Im Trainingslager in der Türkei erzielte das Titz-Team gegen den Gangwon FC (Südkorea) wieder fünf Tore.

Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg hat den ersten Test im Trainingslager in der Türkei gewonnen. Gegen eine B-Elf des südkoreanischen Vizemeisters FC Gangwon gab es am Sonnabend in Side einen 5:0 (1:0)-Sieg.

Führung in der Nachspielzeit

Mohammed El Hankouri (45.+1), Winter-Neuzugang Alexander Ahl Holmström (52.), Jason Ceka (59.), Connor Krempicki (86.) und Talent Magnus Baars (90.+6) trafen für den FCM. Magdeburg begann zunächst ohne Neuzugang Holmström und Topstürmer Martijn Kaars (Infekt), aber mit Aleksa Marusic im Sturmzentrum. Der FCM war zwar zumeist überlegen, der verdiente Führungstreffer fiel allerdings erst in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit, als El Hankouri auf Vorlage von Baris Atik traf.

Noch gegen Hannover und Dynamo Kiew

Nach der Pause wechselte Magdeburg durch, neben Holmström kamen auch Marcel Zajusch, Baars und Tarek Chahed aus der U23 und U19 zum Einsatz. Der FCM war nun noch überlegener, erhöhte früh durch den schwedischen Neuzugang Holmström und den ebenfalls eingewechselten Ceka. Am 10. Januar testet der FCM zum Abschluss des Camps doppelt: gegen Ligakonkurrent Hannover 96 und Dynamo Kiew.

dpa/cke