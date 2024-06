Fußball | 2. Bundesliga FCM verstärkt Mittelfeld mit El-Zein Stand: 29.06.2024 13:30 Uhr

Der 1. FC Magdeburg hat sich im Mittelfeld mit einem jungen Mann vom SV Sandhausen verstärkt. Abu-Bekir Ömer El-Zein hat die Elbestädter im Training und im Test überzeugt und kommt ablösefrei zum Zweitligisten.

Der 21-jährige El-Zein absolvierte für den SVS in der abgelaufenen Saison 30 Spiele, in denen er drei Vorlagen gab und drei Tore erzielte und den Badenpokal gewann. Ausgebildet wurde der gebürtige Essener beim BVB, mit dem er 2022 A-Junioren-Meister wurde. Danach wechselte der Mittelfeldmann, der sich im Zentrum am wohlsten fühlt, zum damaligen Zweitligisten Sandhausen.

Schork: "Stärken im fußballerischen Bereich"

In der 2. Bundesliga kam er auf 13 Einsätze und zwei Vorlagen, bevor er nach dem Abstieg zum Stammspieler mutierte. FCM-Geschäftsführer Otmar Schork ist gespannt auf den Youngster: "Mit Abu bekommen wir einen ablösefreien Spieler, in dem wir sehr viel Potenzial sehen und denken, dass er mit uns den nächsten Karriereschritt machen kann. Seine Stärken liegen im fußballerischen Bereich. Wichtig ist, dass er diese auch konstant abrufen kann." Auch Trainer Christian Titz sieht in El-Zein "einen jungen, entwicklungsfähigen und spielstarken offensiven Mittelfeldspieler." Beim 24:0-Kantersieg im Test gegen Blau-Weiß Lobau traf El-Zein doppelt und konnte die Verantwortlichen so überzeugen.

SpiO/pm