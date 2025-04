Neues vom Krügel-Platz | Folge 42 FCM-Profi Philipp Hercher über Jugendsünden, Parfüm und den Aufstiegskampf Stand: 09.04.2025 14:00 Uhr

Mit dem 1. FC Magdeburg kämpft Philipp Hercher überraschend um den Aufstieg in die Bundesliga. Im Podcast erklärt der 29-Jährige, was den Klub in dieser Zweitliga-Saison so stark macht und warum träumen erlaubt ist.

Von Daniel George, MDR SACHSEN-ANHALT

Er ist eine der Konstanten in dieser Saison beim 1. FC Magdeburg und maßgeblich daran beteiligt, dass der Klub in der 2. Bundesliga überraschend um den Aufstieg kämpft: Sommer-Zugang Philipp Hercher hat beim FCM sofort eingeschlagen und große Ziele mit Magdeburg.

Im Podcast spricht der 29 Jahre alte Außenspieler über den Aufstiegskampf, sein Leben als Fußball-Profi und die Besonderheiten dieser FCM-Saison.

Folge 42 von "Neues vom Krügel-Platz" in drei Schlagzeilen:

1.) FCM-Kicker Philipp Hercher über sein Leben als Fußball-Profi – ab Minute 02:50

Philipp Hercher weiß sein Leben als Fußball-Profi und die damit verbundenen Privilegien zu schätzen, erzählt der 29-Jährige im Podcast. Deshalb hat der FCM-Kicker auch schon vieles probiert, um erfolgreich zu sein: seine Ernährung beispielsweise umgestellt oder sich einen Zahn entfernen lassen.

Im Podcast spricht Hercher über solche Maßnahmen, seinen Weg zum 1. FC Magdeburg und prägende Erlebnisse während seiner Karriere. Außerdem wird die Frage geklärt: Welche Rolle spielen die eigenen Marktwerte für einen Fußball-Profi? Hinter dem Namen von Philipp Hercher steht aktuell laut dem Portal "transfermarkt.de" jedenfalls folgendes Preisschild: 600.000 Euro.

2.) Philipp Hercher: Das macht den FCM in dieser Saison so stark – ab Minute 19:30

Wohl niemand hätte vor der Saison erwartet, dass der 1. FC Magdeburg derart erfolgreich sein würde. Der anvisierte Klassenerhalt ist längst fix. Magdeburg darf sogar vom Aufstieg in die Bundesliga träumen.

Was den FCM in dieser Saison so stark macht und welche Rolle Cheftrainer Christian Titz, die Internationalität und die Fehlerkultur in der Mannschaft dabei spielen, erklärt Philipp Hercher im Podcast. Ein weiteres Thema: Wer hält die motivierendsten Kabinenansprachen beim FCM?

Im Hinspiel trennten sich Philipp Hercher und der FCM torlos von Ulm. Im Rückspiel am Sonnabend peilt Magdeburg den Auswärtssieg an.

3.) So geht Philipp Hercher den Aufstiegskampf mit dem FCM an – ab Minute 36:00

Sechs Spieltage vor dem Ende der Saison belegt der 1. FC Magdeburg in einer ausgeglichenen 2. Bundesliga den dritten Tabellenplatz. Dieser würde zur Teilnahme an der Aufstiegs-Relegation berechtigen. Zuletzt legte Magdeburg beim 2:0 gegen Kaiserslautern, den Ex-Klub von Philipp Hercher, einen überzeugenden Auftritt hin und schürte die Hoffnungen auf den ganz großen Coup, den Sprung in die Bundesliga.

Zum Abschluss erklärt Philipp Hercher, wie die Mannschaft mit dieser überraschenden Möglichkeit umgeht und wie er die Chancen auf den Bundesliga-Aufstieg einschätzt.

