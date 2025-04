Neues vom Krügel-Platz | Folge 43 FCM-Niederlage in Ulm: "Keine Ideen, keine Strategie – total enttäuschend!" Stand: 13.04.2025 07:23 Uhr

Der 1. FC Magdeburg verpasst eine große Chance im Aufstiegskampf der 2. Bundesliga: In Ulm muss sich die Mannschaft von Cheftrainer Christian Titz geschlagen geben. Die FCM-Experten analysieren die Niederlage im Podcast und blicken auf das Restprogramm voraus.

Von Daniel George, MDR SACHSEN-ANHALT

Die Chance war groß: Tabellenführer Hamburg (2:4-Niederlage gegen Braunschweig) und der zweitplatzierte 1. FC Köln (1:1-Unentschieden gegen Fürth) hatten am Freitagabend jeweils Punkte liegen gelassen. Magdeburg als Dritter hätte mit einem Auswärtssieg in Ulm am Sonnabend näher heranrücken und die Position festigen können. Doch es kam anders.

Nach einem schwachen Auftritt musste sich die Mannschaft von Cheftrainer Christian Titz dem Tabellenvorletzten mit 0:1 geschlagen geben und erlitt einen unerwarteten Rückschlag im Aufstiegskampf der 2. Bundesliga.

Die FCM-Experten Guido Hensch und Daniel George besprechen im Podcast alle aktuellen Themen rund um den Klub.

Folge 43 von "Neues vom Krügel-Platz" in drei Schlagzeilen:

1.) War das die schwächste FCM-Halbzeit der Saison? – ab Minute 02:00

Über diese Frage diskutieren die FCM-Experten zu Beginn des Podcasts. Schließlich fand der 1. FC Magdeburg während der ersten 45 Minuten in Ulm überhaupt nicht in die Partie. Stattdessen folgte nach einem Ballverlust nach 17 Minuten der am Ende entscheidende Gegentreffer.

Im Podcast analysieren Hensch und George die Schlüsselszenen der Partie.

2.) Über Verletzungsprobleme beim FCM und fehlende Impulse von der Bank – ab Minute 06:30

Beim überzeugenden 2:0-Heimsieg vor einer Woche gegen den 1. FC Kaiserslautern war Alexander Ahl Holmström ein Fixpunkt im Spiel des FCM. Doch gegen Ulm musste Cheftrainer Christian Titz auf den Angreifer aufgrund von Oberschenkelproblemen verzichten. Die FCM-Experten besprechen, wie sehr sich das Fehlen des bulligen Stürmers bemerkbar gemacht hat.

Weitere Themen: die fehlenden Impulse von der Bank und das Schattendasein von Angreifer Jason Ceka.

Auf Alexander Ahl Holmström musste der 1. FC Magdeburg gegen Ulm verzichten.

3.) Noch fünf Partien: So stehen die Chancen des FCM im Aufstiegskampf – ab Minute 16:30

Trotz Niederlage ist der 1. FC Magdeburg weiterhin mittendrin im Kampf um den Aufstieg in die Bundesliga. Zumindest der dritte Tabellenplatz, der zur Teilnahme an der Relegation berechtigen würde, ist greifbar. Fünf Partien stehen für Magdeburg noch auf dem Programm. Die Gegner: Regensburg (heim), Hertha BSC Berlin (auswärts), Münster (heim), Paderborn (auswärts) und Düsseldorf (heim).

Zum Abschluss des Podcasts blicken die FCM-Experten auf das Restprogramm voraus und schätzen die Chancen des 1. FC Magdeburg im Aufstiegskampf der 2. Bundesliga ein.

