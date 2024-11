Fußball | 2. Bundesliga FCM hofft gegen Ulm auf ersten Heimsieg seit Februar - wer stürmt für Kaars? Stand: 07.11.2024 21:46 Uhr

Anlauf Nummer elf für den 1. FC Magdeburg: Die Elbestädter peilen gegen den SSV Ulm den ersten Heimsieg seit Februar an. Daran ändert auch die Sperre von Top-Stürmer Kaars nichts. Aufsteiger Ulm hat Rekorde im Gepäck und gilt als unangenehmer Kontrahent.

Nächster Versuch für den 1. FC Magdeburg die Heim-Misere zu beenden: Der Fußball-Zweitligist will trotz großer personeller Sorgen endlich den ersten Heimsieg der Saison erreichen. Am Sonnabend (13:00 Uhr im Ticker und Audiostream) geht es für das mittlerweile schlechteste Heimteam der Liga gegen Aufsteiger SSV Ulm.

Zehn FCM-Partien ohne Heimdreier

Nicht nur in dieser Spielzeit wartet die Elf von Christian Titz auf einen Heimsieg, saisonübergreifend sind es nun schon zehn Partien und achteinhalb Monate ohne Heimdreier. Das 3:0 gegen Schalke 04 vom 24. Februar ist der bis dato letzte Sieg. Livan Burcu sagt: "Wir machen uns keinen Druck, aber natürlich weiß jeder, dass wir noch keinen Heimsieg haben." Die Elbestädter kompensieren das durch eine glänzende Auswärtsbilanz und rangieren in der Tabelle vor dem Spieltag auf Position sieben. Das jüngste 2:2 auf dem Betzenberg in Kaiserslautern brachte zwar einen Punkt, aber auch zwei gesperrte Akteure: Mittelfeldspieler Falko Michel und Mittelstürmer Martijn Kaars flogen vom Platz.

Besonders das Fehlen von Mittelstürmer Kaars - "schade, dass er ausfällt" so Titz - wiegt schwer. Ein möglicher Vertreter, Emir Kuhinja, zog sich in der U23 einen Kreuzbandriss zu und steht für längere Zeit nicht zur Verfügung. Linksaußen Baris Atik ist weiter verletzt. Insgesamt fehlen dem 1. FCM mindestens sechs Akteure.

"Einige Fragezeichen" beim FCM-Angriff

Man darf gespannt sein, auf welche Angriffsformation Trainer Titz gegen die Ulmer Spatzen baut. Er sagt: "Diesmal gibt es noch einige Fragezeichen." Dies beträfe die angeschlagenen bzw. zuletzt verletzten Alexander Nollenberger, Bryan Teixeira und Aleksa Marusic. Man habe "ein paar Lösungsansätze und Optionen".

Ulm scheut keine Zweikämpfe

Magdeburgs Coach Titz hat einige Ulmer Rekorde ausgemacht: "Es ist die 'laufstärkste Mannschaft, und sie führen die meisten Zweikämpfe." Der Überraschungsaufsteiger, der von der Regionalliga in die 2. LIga durchmarschierte, agiere "sehr kompakt" und sei "sehr schnell in der Umschaltbewegung". Das Team sei "in der Liga angekommen".FCM-Neuzugang Livan Burcu sammelte in der 3. Liga mit Sandhausen Erfahrungen mit Ulm: "Das ist eine eingespielte Truppe, sie wollen Fußball spielen, es wird nicht einfach, das ist ein ekliger Gegner."

Ulms Erfolgstrainer Thomas Wörle führte die Spatzen von der 4. in die 2. Liga.

SSV ohne Stammkeeper und drei Verteidiger

Der SSV Ulm hat vor allem in der Defensive personelle Sorgen. Abwehrspieler Thomas Geyer verletzte sich im Training am Knie und werde am Meniskus operiert, sagte Trainer Thomas Wörle am Donnerstag. Geyer ist nach Kapitän und Innenverteidiger Johannes Reichert, Torwart Christian Ortag und Abwehrkollege Lennart Stoll der nächste Ausfall bei den Spatzen. Der Aufsteiger, dem zuletzt nur ein Tor in vier Partien gelangen, steht als Tabellen-15. derzeit nur aufgrund der besseren Tordifferenz knapp vor der Abstiegszone.

cke/mhe/dpa