Spitzenspiel in Liga 2 FCM freut sich "unfassbar auf das Spiel" - HSV ohne Selke Stand: 12.03.2025 14:16 Uhr

Ohne Zweitliga-Toptorjäger Selke reist der Hamburger SV am Freitag zum Spitzenspiel beim 1. FC Magdeburg. FCM-Abwehrspieler Müller glaubt dennoch nicht, dass dadurch weniger Arbeit auf sein Team zukommt. An was Müller aber glaubt: noch eine lange Zukunft bei den Magdeburgern.

Von Dirk Hofmeister

Mit einem Heimsieg kann der 1. FC Magdeburg am Freitagabend (18:30 Uhr im Audiostream und Liveticker) auf die Aufstiegsplätze in der 2. Fußball-Bundesliga zurückkehren. Klingt aus FCM-Sicht hervorragend, wird aber schwer. Der FCM empfängt Tabellenführer Hamburger SV.

Müller: "Das ist natürlich ein Name"

"Das ist natürlich ein Name im deutschen Fußball", weiß auch FCM-Abwehrspieler Tobias Müller über den kommenden Gegner: "Topspiel am Freitagabend, Flutlicht, das Stadion wird definitiv ausverkauft sein. Wir freuen uns unfassbar auf das Spiel", berichtet der Abwehrspieler.

Davie Selke traf bereit 17 Mal in dieser Saison.

Selke fehlt gelbgesperrt

Was den Innenverteidiger ebenfalls freuen dürfte: HSV-Toptorjägerr Davie Selke fehlt in der Partie gelbgesperrt. "Wir wissen, dass wir uns auf ihn nicht einstellen müssen. Das ändert es auch für den HSV, als Zielspieler." Mit 17 Toren ist der Ex-Leipziger, Ex-Hertha- und Ex-Werder-Profi nicht nur bester HSV-Knipser, Selke führt auch die Torjägerliste der 2. Liga an. Dennoch glaubt Müller: "Hamburg hat einen Kader, der unfassbar viel Qualität hat. Sie können gut nachlegen."

Rechnung mit dem HSV offen

Als Zweitliga-Vierter hat Magdeburg drei Punkte Rückstand auf den HSV. Im Hinspiel verlor der FCM im Volksparkstadion 1:3. Da ist also noch eine Rechnung offen für Müller und den FCM. Zumal Müller in Hamburg einen seiner nur neun Zweitliga-Einsätze in dieser Saison bestritt, nach nur einer Halbzeit ausgewechselt wurde und danach drei Spiele auf der Bank saß.

Müller: "Hinrunde war schwierig"

"Die Hinrunde war schwierig für mich", bekennt Müller, der auch mit seinen 30 Jahren und wenig Einsätzen in dieser Saison seine Zukunft beim FCM sieht: "Ich hoffe, dass es hier noch ein paar Jahre weitergeht." Zuletzt kam er immerhin dreimal in Folge zum Einsatz. Und am Freitag will er helfen, die neue Magdeburger Heimstärke mit zuletzt zwei Heimsiegen in Serie fortzusetzen. Denn: "Wir wollen so lange wie möglich da oben mitspielen und schauen, wofür es am Ende reicht."