Fußball | 3. Liga FC Erzgebirge Aue empfängt ambitionierten SV Sandhausen Stand: 22.08.2023 16:43 Uhr

Englische Woche im Erzgebirge. Und Aue hat dabei mit dem SV Sandhausen einen Absteiger zu Gast, der möglichst schnell zurück in die zweite Liga will. FCE-Coach Pavel Dotchev kennt den ambitionierten Gegner aber gut.

Am dritten Spieltag bestreitet der FC Erzgebirge Aue erstmals keine Drittligapartie in der neuen Saison am Sonntagabend. Gegen den SV Sandhausen müssen die Sachsen diesmal am Mittwochabend (23. August, 19:00 live im Ticker und Audiostream in der SpiO-App und bei sport-im-osten.de) ran. Mit dem Zweitliga-Absteiger wartet ein alter Bekannter von Aue-Coach Pavel Dotchev auf ihn und sein Team.

Dotchev: "Ein hartes Brett"

Die Sachsen sind gut in die Saison gestartet. Zur neuen Anstoßzeit zum Ausklang des Wochenendes gab es erst einen 1:0-Sieg gegen Ingolstadt und eine Woche später ein 1:1 in Essen, bei dem die Sachsen Linus Rosenlöcher verletzungsbedingt verloren haben. Mit Sandhausen kommt eine wohl noch schwerere Aufgabe auf die Veilchen zu. Der SVS hatte schon am Freitagabend gespielt und dürfte deutlich ausgeruhter ins Erzgebirge kommen, auch wenn die Anreise weit ist. Dotchev erwartet "ein hartes Brett". Die kurze Vorbereitung, die lange Rückreise aus Essen, das müsse sein Team "einfach wegstecken" und sich nur auf die anstehende Partie konzentrieren.

Wie gewohnt für einen Absteiger aus der 2. Bundesliga hat der SVS etliche Spieler ziehen lassen müssen. Doch rund um Routinier Dennis Diekmeier hat sich das Team aus der Rhein-Neckar-Region so gut aufgestellt, das man Zweitligist Hannover 96 nach Elfmeterschießen aus dem Pokal geworfen hat und danach auch noch Dynamo Dresden mit 1:0 in die Knie gezwungen hat.

Bei den Neuzugängen steht mit Rouwen Hennings ein gestandener Profi, dazu holte sich das Team von Danny Galm auch junge Spieler wie Tim Maciejewski vom Bundesligisten Union Berlin. Sandhausen habe Kicker verpflichtet, die "überwiegend höherklassig gespielt haben", so FCE-Übungsleiter Dotchev. "Ich kenne den Verein, ich habe selber dort gearbeitet und ich weiß wie ambitioniert da alle sind." Ein knappes halbes Jahr hat der 57-Jährige vor zwölf Jahren in Sandhausen gecoacht.

Rätselhaftes Sandhausen

Dennoch sei der Zweitligaabsteiger "ein Rätsel" für den Bulgaren. Beim 0:0 in Lübeck habe das Team offensiv agiert, das Spiel an sich gerissen. Gegen Dynamo sei es umgekehrt gewesen: Sandhausen habe dem Gegner den Ball überlassen und sich auf die Defensive verlassen. Sein Team müsse sich auf die eigenen Stärken berufen, egal wie der SV agiert. "Wenn wir es wieder schaffen, an unsere Topleistung heran zu kommen, dann haben wir die Chance, gegen eine Spitzenmannschaft zu gewinnen."

Im Erzgebirgsstadion hat Aue schon einige Favoriten ins Straucheln gebracht. Mit einem weiteren Sieg in der noch jungen Saison am Mittwochabend könnten die Sachsen ein Ausrufezeichen setzen und die Veilchen-Fans schon etwas ins Träumen bringen.

___

jar