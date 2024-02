Fußball | Regionalliga FC Eilenburg unterliegt dem FSV Luckenwalde trotz großem Kampf Stand: 16.02.2024 21:37 Uhr

Der FC Eilenburg hat eine empfindliche Heimniederlage gegen den FSV Luckenwalde kassiert. Dabei war für die Sachsen deutlich mehr drin, die besonders in der zweiten Hälfte beste Chancen liegen ließen.

Der FC Eilenburg hat am Freitagabend in der Regionalliga Nordost eine in der Höhe zu deutliche 0:3 Niederlage gegen den FSV Luckenwalde hinnehmen müssen und bleibt damit weiterhin tief im Tabellenkeller der Liga.

Beide Mannschaften kamen munter aus der Kabine und spielten direkt nach vorn. Von gemächlichem Abtasten oder einem ruhigen Spielbeginn war weit und breit keine Spur. Es dauerte keine zwei Minuten bis zur ersten Torchance und die gehörte den Gästen. Nach einem missglückten Rückpass ging Luckenwaldes Till Plumpe dazwischen, eroberte den Ball und hatte nur noch Keeper Luca Bendel vor sich. Der Schlussmann behielt die Nerven, blieb lange stehen und bewahrte sein Team vor dem frühen Rückstand. Doch nur acht Minuten später war auch er chancenlos.

Luckenwalde belohnt sich früh

Nach einem unnötigen Foul von Michael Schlicht kurz vor dem eigenen Strafraum war es FSV-Mittelfeldspieler Christian Flath, der den fälligen Freistoß humorlos zum 1:0 (9.) ins Torwarteck zimmerte. In der Folge spielten die Gastgeber dann deutlich zielstrebiger und aktiver nach vorn und erarbeiteten sich gute Chancen auf den Ausgleich, die besten ließen Benjamin Luis (32.) und Schlicht (40.) liegen. Luckenwalde dagegen verwaltete die Führung und versuchte, durch Konteraktionen Nadelstiche zu setzen.

Chancenfestival nach der Pause

Im zweiten Durchgange spielten beide Teams dann mit offenem Visier und brachten die jeweiligen Abwehrreihen immer wieder ins Schwimmen. Eilenburg wollte nun den Ausgleich und ging mehr ins Risiko. Dabei scheiterten die Sachsen gleich mehrfach (60. und 62.) aus vielversprechender Position am glänzend aufgelegten FSV-Keeper Florian Palmowski.

Entscheidung in der Crunchtime

In der 75. Minute folgte dann die kalte Dusche für die Hausherren: Ein Freistoß von der linken Seite landete vor den Füßen von Simon Gollack, der FCE-Keeper Bendel keine Chance ließ und zum vorentscheidenden 2:0 für den FSV traf. Den Deckel endgültig drauf machten dann Lucas Vierling mit dem 3:0 (82.) per Elfmeter. Eilenburg bleibt damit auch im sechsten Spiel in Folge ohne Sieg und sitzt im Tabellenkeller fest.

sbo