Fußball | Regionalliga FC Eilenburg mit Debakel bei Hertha BSC II Stand: 01.03.2025 15:21 Uhr

Der FC Eilenburg hat am Samstag eine deftige Pleite bezogen. Die Muildestädter verloren bei Hertha BSC und kassierten gleich sieben Gegentreffer.

Der FC Eilenburg hat in der Fußball-Regionalliga einen gebrauchten Nachmittag bei Hertha BSC II erlebt. Die Muldestäder kassierten bei den Hertha-Bubis eine heftige 1:7-Pleite. Gegen die spielstarken Berliner sahen die Muldestädter am Sonnabend kein Land. Nach dem Wiederaufstieg ist es die erste NIederlage überhaupt für den FCE in der Hauptstadt.

Dabei erwischte das Team von Sascha Prüfer einen guten Start. Benjamin Luis scheiterte bei einem Konter an Torwart T'im Goller (1.), die folgende Ecke köpft Michael Schlicht ins Eck, wo ein Berliner vor der Linie klären musste (2.).

Vier Tore Rückstand schon zur Pause

Dann aber lief die an diesem Tag glänzend geölte Angriffsmaschine der Gastgeber. Immer wieder ging es gegen überforderte Gäste schnell nach vorne. Eilenburg kam oft erst gar nicht in die Zweikämpfe und verlor auch viele zweite Bälle. Schon zur Pause stand es 4:0. Eliyas Strasner eröffnete den Torreigen (9.), Ensar Askakal legte nach (17.). Vor dem Duo hatte der FCE vor der Begegnung Respekt gezeigt. Das 3:0 ging auf das Konto von Schlussmann Niclas Edelmann; dem der Ball nach einem Abschluss an die Lattenunterkante an den Körper sprang (36..) Beim 4:0 köpfte Verteidiger Peter Matiebel ein (43.).

Baumann mit dem Ehrentor

Auch nach dem Wechsel bekam Eilenburg kaum den Fuß auf das Berliner Gas. Shalva Ogbaidze (53.), Ex-Bundesliga-Kicker Änis Ben-Hatira mit einem klasse Lupfer (61.) und Joker Pepe Pereira Mendes waren erfolgreich (76.). Das Ehrentor erzielte Noah Baumann nach einem Konter (62.). Im September 2021 hatte 'Eilenburg einmal 0:9 bei Energie Cottbus verloren.

cke