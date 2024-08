Fußball | Regionalliga FC Eilenburg feiert ersten Saisonsieg Stand: 21.08.2024 21:27 Uhr

Der FC Eilenburg hat am Mittwochabend den ersten Sieg der Regionalliga-Saison eingefahren. Beim 2:0-Erfolg gegen den FSV Luckenwalde führten die Eilenburger bereits zur Halbzeit. Trotz unermüdlicher Gäste ließen sich die Muldestädter den ersten Saisonerfolg nicht mehr nehmen.

Eilenburgs Trainer Sascha Prüfer stellte Niklas Borck für den fehlenden Moritz Kretzer von Beginn an auf, behielt die restliche Startformation ansonsten bei. Sein Gegenüber Michael Braun vertraute auf die identische Anfangself wie im Landespokal gegen Hohenleipisch.

Luckenwalde am Drücker

Die Gastgeber fanden nur schwer in die Partie. Die Gäste aus Luckenwalde wirkten in der Anfangsphase schneller und wacher. Simon Gollnack fiel früh mit drei Chancen in zwei Minuten auf (12./14.). Jean-Marie Plath im Eilenburger Kasten zeigte sich allerdings ausgeschlafen. Der FC Eilenburg verteidigte mit Müh und Not und konnte in der Anfangsphase nur über Konter Nadelstiche setzten.

Luis lässt Eilenburg jubeln

So auch beim ersten Treffer des Abends. Ein Tiefenpass wie aus dem Lehrbuch von Michael Schlicht fand in der Spitze den gestarteten Benjamin Luis. Den Angreifer konnte auch Florian Palmowski im Luckenwalder Tor nicht stoppen – 1:0 für Eilenburg (24.). Dem FCE gelang aus dem Nichts der Führungstreffer. Am Spielgeschehen ändert das allerdings wenig, denn die Gäste machten einfach munter weiter.

Dos Santos bleibt cool

Jubeln durften allerdings wieder die Muldestädter. Alexander Vogel wurde im FSV-Strafraum zu Fall gebracht, Schiedsrichterin Miriam Schwermer zeigte sofort auf den Punkt. Raimison Dos Santos verwandelte den Strafstoß und erhöhte auf 2:0 für den FCE (34.). Für Luckenwalde kam es dann noch dicker. Der bereits verwarnte Gollnack stieg Patrick Aguilar auf den Fuß und musste noch vor dem Seitenwechsel mit einer gelb-roten Karte den Platz verlassen. Vor der Pause hatten die Gastgeber noch einige vielsprechende Gelegenheiten, die Entscheidung wurde beim Halbzeitstand von 2:0 aber erstmal vertagt.

Eilenburg verpasst die Entscheidung

Der FCE gab den Gästen im zweiten Durchgang dann mehr Platz und konzentrierte sich vor allem auf die zweiten Bälle. Unermüdlich, liefen zehn Luckenwalder Spieler gegen das Eilenburger Abwehrbollwerk an. Die Mannen von Sascha Prüfer verteidigten das Eilenburger Tor als hinge ihr Leben davon ab. In schnellen Konteraktionen bekamen die 330 Fans immer wieder gefährliche Szenen zu sehen. Ein dritter Treffer gelang den Hausherren allerdings nicht. Der eingewechselte Jonas Marx verpasste es mehrfach den Ball im Tor unterzubringen.

Bis zur letzten Sekunde hieß es am Mittwochabend Zittern im Illburg-Stadion. Doch die Gastgeber brachten den Sieg über die Zeit, sodass sich der FC Eilenburg in der Englischen Woche den ersten Saisonsieg gegen den FSV Luckenwalde sicherte.

So gehts weiter

Am Sonntag empfängt der FC Eilenburg Viktoria Berlin im Illburg-Stadion. Der FSV muss vor heimischer Kulisse den BFC Dynamo ran (beide Sonntag, 13 Uhr).

twe