Fußball | Regionalliga FC Carl Zeiss Jena: Hehne verlängert wohl bis 2026 Stand: 03.11.2023 10:32 Uhr

Die Zukunft steht an den Kernbergen im Vordergrund. Und die will der FC Carl Zeiss Jena einem Medienbericht zufolge mit Innenverteidiger und Stammspieler Maurice Hehne bestreiten.

Gute Nachrichten für den FCC, der am Freitagabend (03. November, 19:00 Uhr) beim Berliner AK antritt. Vor der Partie hat die Ostthüringer Zeitung vermeldet, dass mit Maurice Hehne ein Leistungsträger und eine Identifikationsfigur langfristig im Paradies bleiben wird.

Von Jena nach Bremen und zurück

Der in Pößneck geborene Hehne kam im Alter von neun Jahren in den Nachwuchs des FCC, ging 2013 als B-Junior zu Werder Bremen. Bei den Norddeutschen kam er zu einem Einsatz in der zweiten Mannschaft, bevor es ihn zu Hannover 96 zog. Bei deren Zweitvertretung brachte er es auf über 50 Partien. Es folgte der Sprung in die 3. Liga zum FSV Zwickau und 2021 schließlich die Rückkehr in die alte Heimat zum FC Carl Zeiss. Der Vertrag des 26-Jährigen wäre am Ende dieser Saison ausgelaufen. Doch der Innenverteidiger will mit Jena den Weg weiter gehen.



red