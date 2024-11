Fußball | Champions League Ex-Leipziger Kühn sorgt mit Celtic Glasgow für nächste RBL-Pleite Stand: 05.11.2024 23:01 Uhr

RB Leipzig hat die ersehnten ersten Punkte in der Champions League klar verpasst. Das Rose-Team kassierte bei Celtic Glasgow beim 1:3 die vierte Pleite im vierten Spiel. Der Ex-Leipziger Kühn glänzte dabei mit zwei Toren.

RB Leipzig hat auch im vierten Vorrundenspiel dieser Champions-League-Saison eine Niederlage kassiert und wartet weiter auf den ersten Punkt. Die Sachsen verloren bei Celtic Glasgow mit 1:3 (1:2). Damit werden die Aussichten des Tabellenzweiten der Fußball-Bundesliga auf das Weiterkommen immer schlechter.

Christoph Baumgartner erzielt für RB Leipzig das 1:0

Christoph Baumgartner brachte Leipzig in der 23. Minute in Führung. Der ehemalige RB-Nachwuchsspieler Nicolas Kühn (35./45.+1) per Doppelpack und Reo Hatate (72.) drehten die Partie.

Nicolas Kühn trifft zur 2:1-Führung für Celtic

Celtic hat nach vier Partien sieben Punkte auf dem Konto. Mindestens Rang 24 von 36 in der Tabelle braucht es für den Einzug in die Playoffs. Die nächste schwere Aufgabe für RB wartet nun am 26. November (21 Uhr) beim italienischen Champion Inter Mailand.

Mehr folgt in Kürze!

Das sagten die Trainer

Marco Rose (Leipzig): Stimme folgt

Brendan Rodgers (Glasgow): Stimme folgt