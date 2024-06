Fußball | DFB-Pokal 2024/2025 Ex-Bundesliga-Profi Nils Petersen zieht Lose der 1. DFB-Pokal-Runde Stand: 01.06.2024 11:55 Uhr

Sechs mitteldeutsche Klubs sind bei der Auslosung zur 1. Runde im DFB-Pokal mit dabei und damit einer mehr als im Vorjahr. Als "Losfee" heute Abend fungiert der in Wernigerode geborene Nils Petersen.

Vier mitteldeutsche Vereine können bei der Auslosung zur ersten Runde im DFB-Pokal am frühen Abend in Dortmund auf ein großes Los hoffen: Der FC Carl Zeiss Jena, der Hallesche FC, Dynamo Dresden und Erzgebirge Aue sind im ersten Lostopf der "Amateure". Sie erhalten ein Heimspiel gegen einen Vertreter der "Profis" in Lostopf 2.

RB Leipzig und Magdeburg im zweiten Lostopf

Dort tummeln sich neben Double-Gewinner Bayer Leverkusen, Rekordsieger Bayern München und Champions-League-Finalist Borussia Dortmund auch Ex-Pokalgewinner RB Leipzig und der 1. FC Magdeburg. Der FCM kam als Vierzehnter der 2. Liga als Letzter in den zweiten Lostopf. Damit entgeht das Team von Christian Titz einem Bundesliga-Vertreter. Die Auslosung steigt am Samstag (1. Juni 2024) ab 18:00 Uhr im Rahmen der ARD-Sportschau.

Jena und Halle qualifizierten sich über den jeweiligen Landespokal, Aue profitierte von Rang vier in der 3. Liga von Dynamo Dresden und nimmt auch als Verlierer des Sachsenpokal-Finals am diesjährigen DFB-Pokal teil. Im Vorjahr hatten sich Dresden und Aue nicht qualifiziert. Da gewann Lok Leipzig den Sachsenpokal.

Nils Petersen als "Losfee"

Der FC Carl Zeiss wird bei der Auslosung mit einem Ex-Spieler mitfiebern: Denn der einstige Jena-Stürmer Nils Petersen fungiert als Losfee. Der in Wernigerode geborene 35-Jährige hatte seine Karriere, die ihn zu Energie Cottbus, Werder Bremen, Bayern München und den SC Freiburg führte, 2023 beendet. 2012 stand der Ex-Nationalspieler mit Bayern München und 2022 mit Freiburg im Finale. 2022 unterlagen die Breisgauer im Elfmeterschießen RB Leipzig. Moderiert wird die Auslosung von Stephanie Müller-Spirra.

Dynamo gegen Magdeburg oder RB Leipzig möglich

Petersen wird aus zwei Lostöpfen die 32 Paarungen der ersten Runde ziehen. Dabei haben die Vereine in Lostopf eins jeweils Heimrecht. Möglich wäre das Aufeinandertreffen von Dynamo Dresden und dem 1. FC Magdeburg oder von Dynamo und RB Leipzig.

Dynamo Dresden hat mit Torwart Tim Schreiber einen Pokalhelden aus dem Vorjahr unter Vertrag. Es könnte gegen dessen Ex-Klub RB Leipzig gehen.

1. Runde Mitte August - zwei Partien später

Die erste Runde findet vom 16. bis 19. August statt. Wegen des Supercups Leverkusen gegen den VfB Stuttgart am 17. August werden deren Begegnungen erst am 27./28. August ausgetragen. Jeweils 215.600 Euro DFB-Prämien fließen an die Teilnehmer der 1. Runde.

Lostopf 1: Vier Zweitligisten und die übrigen 28 Klubs

Eintracht Braunschweig

SV Wehen Wiesbaden

Hansa Rostock

VfL Osnabrück

SSV Ulm

Preußen Münster

Jahn Regensburg

Dynamo Dresden

Erzgebirge Aue

Hallescher FC

FC Carl Zeiss Jena

FC Energie Cottbus

Greifswalder FC

Viktoria Berlin

1. FC Saarbrücken

Rot-Weiss Essen

Alemannia Aachen

Arminia Bielefeld

Kickers Offenbach

Würzburger Kickers

FC Ingolstadt

SV Meppen

SV Sandhausen

TuS Koblenz

Sportfreunde Lotte

VfR Aalen

Bremer SV

Teutonia Ottensen

Schott Mainz

VfV Hildesheim

1. FC Phönix Lübeck

FC Villingen

Lostopf 2: 18 Erst- und 14 Zweitligisten

Bayer Leverkusen (Titelverteidiger)

VfB Stuttgart

Bayern München

RB Leipzig

Borussia Dortmund

Eintracht Frankfurt

TSG Hoffenheim

1. FC Heidenheim

Werder Bremen

SC Freiburg

FC Augsburg

VfL Wolfsburg

FSV Mainz 05

Bor. M'gladbach

Union Berlin

VfL Bochum

1. FC Köln

Darmstadt 98

FC St. Pauli

Holstein Kiel

Fort. Düsseldorf

Hamburger SV

Karlsruher SC

Hannover 96

SC Paderborn

Greuther Fürth

Hertha BSC

FC Schalke 04

SV Elversberg

1. FC Nürnberg

1. FC Kaiserslautern

1. FC Magdeburg

