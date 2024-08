Fußball | Regionalliga Eshele und Koch fehlen Chemnitzer FC mehrere Wochen Stand: 27.08.2024 15:00 Uhr

Sportlich hat der Chemnitzer FC einen Fehlstart hingelegt. Nach fünf Spieltagen hängt der CFC im Tabellenkeller. Jetzt kommt auch noch das Verletzungspech dazu.

Es kommt personell knüppeldick für den Regionalligisten Chemnitzer FC: Nach Dejan Bozic, Tom Baumgart und Roman Eppendorfer müssen die Sachsen weitere Rückschläge verkraften. Stürmer Ephraim Eshele und Innenverteidiger Jan Koch werden dem Team in den kommenden Wochen fehlen.

Nach Verletzungspech - CFC sucht neuen Stürmer

Der 22-jährige Mittelstürmer verletzte sich bei der 2:3-Heimniederlage gegen den SV Babelsberg 03 am Knie und musste vorzeitig raus. Eine MRT-Untersuchung ergab ein Knochenmarködem im Kniegelenk. Eshele, der vor der Saison vom VfR Aalen nach Chemnitz gewechselt war, muss eine mehrwöchige Pause einlegen. Schon eine Woche vorher hatte es Jan Koch erwischt. Er humpelte bei Carl Zeiss Jena vom Platz. Die bittere Diagnose: Bänderriss im Sprunggelenk.

Jan Koch fällt mit einem Bänderriss im Sprunggelenk länger aus.

Wir sondieren intensiv den Transfermarkt, um die durch die Ausfälle von Dejan und Ephraim entstandene Lücke im Sturmzentrum schnellstmöglich mit einem Neuzugang zu schließen. CFC-Sportdirektor Chris Löwe |

"Die Ausfälle von Ephraim und Jan treffen uns in dieser ohnehin schwierigen sportlichen Situation hart.", erklärte Sportdirektor Chris Löwe. Vorrangiges Ziel sei es jetzt, beiden eine bestmögliche Rehabilitation zu bieten, damit sie so schnell wie möglich zurückkehren können, so Löwe. Der CFC wolle aufgrund der Ausfälle noch einmal auf dem Transfermarkt zuschlagen. Löwe: "Wir sondieren intensiv den Transfermarkt, um die durch die Ausfälle von Dejan und Ephraim entstandene Lücke im Sturmzentrum schnellstmöglich mit einem Neuzugang zu schließen."

Freitag: Kellerduell in Meuselwitz

Nach drei Niederlagen in Folge steht der Chemnitzer FC bereits am kommenden Freitag (30. August 2024, 19 Uhr im Live-Ticker) vor der nächsten Herausforderung. Das Team von Cheftrainer Christian Tiffert trifft auf der Glaserkuppe auf den ZFC Meuselwitz. Die Ost-Thüringer sind mit einem Mini-Kader in die Saison gestartet und waren zuletzt auch von Verletzungssorgen geplagt. Beim 0:3 in Greifswald fehlte Mittelfeld-Kopf René Eckardt, dazu musste Florian Hansch früh ausgewechselt werden. Beide Mannschaften brauchen ein Erfolgserlebnis, um vor der Pokalpause aus dem Keller zu krabbeln.

