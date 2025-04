Fußball | 2. Bundesliga Es passt einfach: Magdeburgs Sportchef Otmar Schork bleibt Stand: 17.04.2025 15:07 Uhr

Otmar Schork und der 1. FC Magdeburg - das ist eine Erfolgsgeschichte. Und die wird weitergeschrieben, denn der 67-Jährige wird auch über die laufende Saison hinaus ein Magdeburger bleiben.

Otmar Schork bleibt Sportgeschäftsführer des 1. FC Magdeburg. Das gab der Zweitligist am Donnerstag (17. April 2025) bekannt. Über die Vertragslänge wurde nichts bekannt. "Der FCM ist ein ganz besonderer Verein, bei dem ich mich sehr wohl fühle und verspüre, gebraucht zu werden", erklärte Schork.

Mit Schork und Titz kam der Erfolg zurück

Als Schork im November 2020 beim FCM anheuerte, stand der Traditionsverein auf einem Abstiegsplatz in der 3. Liga. Mit Schork und dem im Februar 2021 verpflichteten Cheftrainer Christian Titz gelang es, die Klasse zu halten und in der Saison darauf den Sprung zurück in die 2. Bundesliga zu schaffen. Mittlerweile spielt unser Club in der dritten Saison in Folge in der 2. Liga und darf fünf Spieltage vor Schluss immer noch vom Aufstieg ins Oberhaus träumen.

FCM-Sportdirektor Otmar Schork und Trainer Christian Titz

Für Magdeburgs Präsident Jörg Biastoch war und ist Otmar Schork "ein absoluter Glücksfall": "Gemeinsam mit Cheftrainer Christian Titz hat er unseren Club zunächst stabilisiert und dann kontinuierlich weiterentwickelt. Seine Verdienste um den FCM sind enorm. Deshalb freuen wir uns sehr, den gemeinsamen Weg weiterzugehen."

Der Gelobte sieht noch einige Aufgaben vor sich. Wichtig sei, die "Trainings- und Sportstättensituation zu verbessern". "Ich sehe mich weiterhin als Triebfeder für eine kontinuierliche Weiterentwicklung unserer Ersten Mannschaft, der U 23 und des Nachwuchses in unserem NLZ."

