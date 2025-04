Fußball | 3. Liga Erzgebirge Aue will in Verl weiter am Klassenerhalt basteln Stand: 24.04.2025 18:09 Uhr

Der FC Erzgebirge Aue will nach dem wichtigen 2:1-Sieg gegen die Dortmunder Reserve am Samstag beim SC Verl nachlegen und weitere Punkte im Kampf um den Klassenerhalt sammeln. Erschwerend kommt jedoch hinzu, dass die "Veilchen" in Liga 3 noch nie bei den Ostwestfalen gewinnen konnten.

Härtel: "Unsere Qualität auf den Platz bringen"

Eine entsprechend knifflige Aufgabe erwartet daher Aue-Chefcoach Jens Härtel, der mit seinem Team in der Tabelle mit 46 Punkten vier Zähler hinter dem SCV liegt und sieben Punkte Vorsprung auf Abstiegsplatz 17 hat. "In Verl ist es generell nicht einfach. Da musst du total fokussiert und leidensfähig sein. Mit großer Wahrscheinlichkeit werden sie den Ball mehr haben als wir. Dann muss man bereit sein, gegen den Ball Läufe zu machen. Für uns gilt es, weiter dran zu bleiben und unsere fußballerischen Qualitäten auf den Platz zu bringen", erklärte der Trainer am Donnerstag auf der Pressekonferenz.

Lob und Schwachstellen

Im Hinspiel gab es vor heimischer Kulisse eine derbe 2:5-Klatsche. In den bisherigen fünf Drittliga-Duellen gelang Aue noch nie ein Auswärtssieg in Verl. Allerdings hat Härtel neben viel Lob für den Gegner auch Schwachstellen ausfindig gemacht: "Sie spielen sehr hoch und schieben aktiv Richtung Ballseite. Auch die Außenverteidiger schieben brutal durch. Und da ergeben sich immer Räume, die du dann finden und bespielen musst. Auch wenn dies nicht einfach sein wird, denn mit ihrem Spiel gegen den Ball und ihrem hohen Pressing laufen sie immer wieder die beiden Stürmer an. Wenn man den Ball aber direkt hinter die Kette bekommt, kriegen sie auch Probleme."

Einsatz von Nkansah und Tashchy fraglich

Personell muss Härtel auf Ricky Bornschein (Krebserkrankung) , Marcel Bär (Achillessehnenriss), Maximilian Schmid (Syndesmosebandriss), Maxim Burghardt (Kreuzbandriss), Can Özkan (Kreuzbandriss) und Kilian Jakob (Addduktorenprobleme) verzichten. Zudem steht Jonah Fabisch nach seiner fünften Gelben Karte nicht zur Verfügung. Hoffnung gibt es dagegen bei Steffen Nkansah, der ein individuelles Training absolvierte, und Boris Tashchy (Knieprobleme). Über einen Einsatz der beiden soll am Freitag beim Abschlusstraining entschieden werden.

SpiO