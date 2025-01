Fußball | 3. Liga Erzgebirge Aue unterliegt trotz Führung im Test gegen Aarau Stand: 10.01.2025 15:47 Uhr

Erzgebirge Aue hat das zweite Testspiel in Vorbereitung auf die Rückrunde verloren. Gegen den FC Aarau aus der Schweiz gab das Team von Trainer Jens Härtel in der zweiten Hälfte eine Führung her.

Kilian Jakob hatte Aue am Freitag (10. Januar) im Trainingslager in der Türkei nach starker Vorarbeit von Pascal Fallmann nach 25 Minuten zunächst in Führung gebracht. Nach der Pause glich der Schweizer Zweitligist in der 49. Minute zunächst durch Henri Koide aus und drehte die Partie dank des verwandelten Elfmeters von Colin Odutayo zwölf Minuten vor Schluss zum 1:2 aus Auer Sicht.

Rotation zur Pause

Härtel hatte im zweiten Härtetest des Jahres eine Startelf mit jeder Menge Stammspielern aufs Feld geschickt. Zur Pause wechselte er ordentlich durch, unter anderem kam Tim Kips für Martin Männel ins Tor.

Am Dienstag hatten die "Veilchen" beim 2:2 im Test gegen Zweitligist SSV Ulm für ein Achtungszeichen gesorgt. Die Rückrunde startet für Aue am 17. Januar mit einem Auswärtsspiel bei Hannover 96.

SpiO