Fußball | 3. Liga Erzgebirge Aue schlägt Glenavon - Dynamo Dresden mit Niederlage Stand: 06.07.2024 16:20 Uhr

Mit 64-jähriger Verspätung standen sich Erzgebirge Aue und Glenavon Football Club gegenüber und die Veilchen feierten einen deutlichen Erfolg. Dynamo Dresden unterlag nach schweißtreibenden 120 Minuten gegen Kassel.

Der FC Erzgebirge Aue hat sich in einem Testspiel gegen den FC Glenavon aus Nordirland mit 5:0 durchgesetzt. Die Veilchen waren vor knapp 5.000 Fans dabei die überlegene Mannschaft und führten nach einem Doppelschlag nach 17 Minuten bereits mit 2:0. Zunächst drückte Marcel Bär einen Abpraller über die Linie. Linus Rosenlöcher hatte zuvor den Ball aus 30 Metern an die Lattenunterkante. Nur 120 Sekunden später verwandelte Marvin Stefaniak einen Elfmeter. Mika Clausen sorgte mit einem satten Schuss aus 15 Metern ins rechte Eck für die 3:0-Pausenführung. Nach dem Wechsel und mit gleich sieben frischen Leuten blieb Aue am Drücker. Boris Tashchy erhöhte in der 47. Minute auf 4:0. Den Schlusspunkt setzten William Kallenbach in der 86. Minute, nachdem der Gästekeeper einen Freistoß nach vorn hat abprallen lassen.

Die Partie hätte es bereits vor 64 Jahren geben sollen. Damals standen sich beide Teams im Europacup gegenüber. Eigentlich, denn dem Verein aus der DDR wurden von der britischen Botschaft die Einreisevisa verweigert. Und auch diesmal stand die seit Monaten geplante Partie auf der Kippe, weil die irischen Piloten in einen Arbeitsstreik traten. Am Freitag traf die Mannschaft dann in Aue ein.

Dynamo unterliegt gegen Hessen Kassel

Dynamo Dresden hat das dritte Testspiel der Saisonvorbereitung verloren. Gegen den Regionalligisten KSV Hessen Kassel unterlagen die Sachsen am Samstag mit 1:2 (0:0, 0:0, 1:0, 1:2). Um den Akteuren beider Mannschaften möglichst viel Einsatzzeit zu verschaffen, wurden insgesamt 120 Minuten gespielt. Nach einer über weite Phasen ausgeglichenen Partie brachte Dynamo-Rückkehrer Christoph Daferner (86.) seine Mannschaft in Führung. Cornelius Bräunling (105.) und Severo Sturm (109.) drehten die Partie spät zugunsten der Hessen.

Dynamo Dresden befindet sich seit dem 1. Juli zur Saisonvorbereitung im thüringischen Heilbad Heiligenstadt. Nach intensiven Einheiten in den Vortagen probierte es Trainer Thomas Stamm gegen Kassel mit einer Mischung aus etablierten Profis und einigen Nachwuchsakteuren. Aufseiten des KSV liefen mit Kenny Weyh und den späteren Torschützen Bräunling zwei ehemalige U19-Spieler der Elbestädter auf.

rei/dpa