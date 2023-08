Fußball | 3. Liga Erzgebirge Aue mit Luxusproblemen gegen gereizten Gegner Stand: 18.08.2023 14:25 Uhr

Das erste Auswärtsspiel für Erzgebirge Aue wird gleich eine echte Bewährungsprobe! Rot-Weiss Essen hat zuletzt zwei Mal verloren, dürfte angestachelt sein und wird am Sonntagabend von 15.000 Fans angetrieben.

Erzgebirge Aue hat endlich mal wieder Luxusprobleme. Der sächsische Drittligist reist mit voller Kapelle zum Auswärtsspiel (Sonntag, 19:30 Uhr live hören und im Live-Ticker in der SpiO-App und bei sport-im-osten.de) nach Essen. "Alle Spieler sind fit", sagte Trainer Pavel Dotchev, der nun die Qual der Wahl hat, auf der Pressekonferenz am Freitag.

"Das ist mir lieber als andersherum", lacht der Coach, der schwere Entscheidungen treffen und möglicherweise sogar einen Stammspieler wie Marvin Stefaniak auf die Bank setzen muss. Stefaniak "Ersatz" Sean Seitz packte seine Startelfchance beim 1:0 gegen den FC Ingolstadt am Schopfe. Genau wie Maximilian Thiel, der 100 Sekunden nach seiner Einwechslung zum Tor des Tages traf. "Maxi Thiel hat sich empfohlen und drängt sich auf", sagt Dotchev, der offenließ, ob er seine Startelf tatsächlich ändern wird: "Ich habe eine Tendenz, aber die sage ich noch nicht."

Nur nicht bequem werden

Mit Blick auf die englische Woche – Erzgebirge Aue empfängt am Mittwoch den SV Sandhausen und reist am Sonntag (26.8.) nach Lübeck – sei der volle Kader ein Segen, so Dotchev, der sich wünscht, dass seine Mannschaft nach dem Auftaktsieg nicht in den "Bequemlichkeitsmodus" schaltet. "Wir müssen motiviert sein und eine Topleistung abrufen", so der Coach, der einen "gereizten Gegner" und eine "hitzige Atmosphäre" erwartet.

Das letzte Auswärtsspiel an der Hafenstraße in Essen verloren Erzgebirge Aue und Korbinian Burger mit 1:2.

Essen hat zum Auftakt trotz starker Leistung beim Halleschen FC mit 1:2 den Kürzeren gezogen und zuletzt auch die Pokalschlacht gegen den Hamburger SV (3:4) verloren. In Halle war die Chancenverwertung das große Manko. Agiert Essen so abgezockt wie gegen Hamburg vor dem Tor, muss sich Aue warm anziehen. Zumal Trainer Christoph Dabrowski personell wieder mehr Spielraum hat. Andreas Wiegel, Moussa Doumbouya und Cedric Harenbrock sind wieder fit.

15.000 Zuschauer erwartet

Die Rot-Weißen wollen die erste Punkte und setzen dabei auch auf die Heimfans. 15.000 Anhänger werden an der Hafenstraße erwartet. "Wir wollen zu einer Heimmacht werden", sagte Mittelfeldmann Vinko Sapina, der sein erstes Heimspiel für Essen bestreiten wird. Aues Thiel kennt die heiße Atmosphäre aus Spielen in der Vergangenheit: "Es sind immer heiße Spiele vor einer tollen Kulisse. Das sind ruppige Fans, die absolut mitfiebern", so der Schütze des ersten und bisher einzigen Auer Saisontreffers.

Sanny Stephan