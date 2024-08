Fußball | Testspiel Erzgebirge Aue mit knappem Sieg über Lok Leipzig Stand: 13.08.2024 19:09 Uhr

Erzgebirge Aue hat die Vorbereitungswoche auf das Pokalhighlight gegen Borussia Mönchengladbach mit einem Testspiel gegen den 1. FC Lok Leipzig eingeläutet. Dem jungen Veilchen-Team gelang ein knapper Sieg.

Drittligist FC Erzgebirge Aue hat Regionalligist 1. FC Lok Leipzig in einem Testspiel am Dienstagnachmittag (13. August) mit 2:1 (1:0). Auf einem Nebenplatz des Erzgebirgsstadions und unter Ausschluss der Öffentlichkeit hatte Sean Seitz die Veilchen im ersten Durchgang in Führung gebracht (28.). Der erst 17-jährige Quentin Fraulob aus der U19 erhöhte nach Wiederanpfiff per Direktabnahme (62.).

Nach den Verletzungen von Ali Özkan und Niko Vukancic sucht Erzgebirge Aue noch Verstärkung für die Defensive – kann Ali Loune (re.) die Verantwortlichen überzeugen?

Nachwuchsmann Fraulob trifft, Loune spielt vor

Die Gäste aus der Leipzig-Probstheida verpassten in der Folge zunächst den Anschlusstreffer, weil Mittelfeldmann Farid Abderrahmane mit einem Foulelfmeter an FCE-Schlussmann Tim Kips (70.). Lok-Rechtsverteidiger Tobias Dombrowa gelang fünf Minuten später (75.) aber doch noch der Anschluss für die Gäste. Mehr ließ die mit mehreren Nachwuchsakteuren und dem beim 1. FC Nürnberg unter Vertrag stehenden Probespieler Ali Loune durchgemischte Auer Mannschaft aber nicht mehr zu.

Auf das FCE-Team von Cheftrainer Pavel Dotchev wartet nach dem makellosen Drittliga-Start mit zwei Siegen aus zwei Partien am kommenden Samstag (17. August, 13 Uhr im Audio-Livestream & SpiO-Ticker) nun das DFB-Pokalhighlight daheim gegen Bundesligist Borussia Mönchengladbach. Für den in dieser Pflichtspielsaison ebenfalls noch ungeschlagenen 1. FC Lok geht es am Mittwoch (21. August, 19 Uhr, im SpiO-Ticker) mit dem 4. Spieltag in der Liga weiter – und zwar bei Viktoria Berlin.

Spio