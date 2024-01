Fußball | 3. Liga Erzgebirge Aue jubelt in der Nachspielzeit gegen Rot-Weiss Essen Stand: 19.01.2024 21:11 Uhr

Erst die eiskalte Dusche in der ersten Minute, dann die große Erlösung in der Extrazeit: Erzgebirge Aue setzt sich gegen Essen nicht unverdient durch. In einem Spiel, das nichts für schwache Nerven war.

Erzgebirge Aue ist mit einem Sieg ins neue Jahr gestartet. Nach einem frühen Rückstand setzten sich die Veilchen gegen Rot-Weiss Essen mit 2:1 durch. Es waren die typischen Tugenden der Veilchen, die letztlich den Unterschied zwischen zwei gleichstarken Mannschaften machten. In der vierten Minute der Nachspielzeit stand das Stadion Kopf.

Kalte Dusche nach 58 Sekunden

Aues Trainer Pavel Dotchev ließ die Mannschaft auflaufen, die beim letzten Punktspiel im Dezember in Ingolstadt einen Punkt geholt hatte. Doch so richtig munter waren die Erzgebirger noch nicht, was Essen bereits nach 58 Sekunden eiskalt bestrafte. Leonardo Vonic startete ein Solo und legte im Strafraum kurz ab auf Isiah Ahmad Young, der flach aus zehn Metern ins linke Eck vollendete. Die kalte Dusche wirkte zunächst nach, Essen dominierte und profitierte von vielen Fehlern im Auer Aufbauspiel. Weitere Tore fielen aber nicht, auch weil Martin Männel beim Abschluss von Vonic in der sechsten Minute auf dem Posten war. Nach einer Viertelstunde kam Aue deutlich besser ins Spiel, hatte auch bis zur Pause ein halbes Dutzend guter und besserer Chancen. Aber weder Marcel Bär mit seinen Kopfbällen (28./29.), noch Marvin Stefaniak mit einem Flachschuss (30.) brachten den Ball nicht unter. Essen beschränkte sich auf wenige Nadelstiche, blieb dabei aber stets gefährlich. In der 43. Minute verpasste Bär nach einer Stefaniak-Ecke den längst überfälligen Ausgleich, so ging es mit einem 0:1 in die Kabinen.

Torszene

Aue belohnt sich für großen Kampf

Nach dem Wechsel und einer dreiminütigen Unterbrechung wegen Pyro bestimmten wieder die Gäste das Geschehen. In die Drangphase von Essen aber gelang Aue nach einem schnellen Gegenstoß der Ausgleich. Bär netzte aus zehn Metern ein. Danach war es ein Spiel auf Augenhöhe. Aue sah zunächst gefährlicher aus, brachte aber in den entscheidenden Szenen den Ball nicht unter. Niko Vukancic und Bär vergaben gute Chancen. Essen blieb weiter gefährlich, der eingewechselte Thomas Eisfeld traf in der 76. Minute zum Glück aus elf Metern nur einen eigenen Spieler. In der Nachspielzeit jubelten dann doch die Gastgeber, als Pepic den Ball aus zehn Metern ins rechte Eck bugsierte.

Marcel Bär trifft zum Ausgleich.

rei