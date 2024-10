Fußball | Sachsenpokal Erzgebirge Aue im Achtelfinale gegen Sechstligist - knifflige Aufgaben für Chemie und Lok Stand: 15.10.2024 16:26 Uhr

Der SV Tapfer 06 Leipzig hat im Achtelfinale des Sachsenpokals das große Los gezogen: Erzgebirge Aue gastiert im November beim Sachsenligisten. Rekordpokalsieger Chemnitz trifft erneut auf ein Team aus Dresden.

Das ergab die Auslosung am Dienstag (15. Oktober). Der SV Tapfer hat als niedrigklassigeres Team Heimrecht. Das Achtelfinale ist für das Wochenende 16./17. November terminiert. Ersatztermin ist der 20. November. Das Endspiel findet im Rahmen des Finaltags der Amateure am 24. Mai 2025 statt. Aue ist der einzig verbliebene Drittligist im Wettbewerb.

Dem Sieger im Sachsenpokal winkt nicht nur Prestige, sondern auch der Einzug in den DFB-Pokal.

CFC und Zwickau mit Losglück - Lok und Chemie gegen Oberligisten

Auch der Chemnitzer FC hat nach seinem Coup in der 3. Runde gegen Dynamo Dresden ein machbares Los erwischt. Der Rekordpokalsieger reist zum noch punktlosen Sachsenligisten Dresdner SC.

CFC-Sportdirektor Chris Löwe: "Diesmal gehen wir als Favorit in die Partie"

"Auch im Achtelfinale treffen wir mit dem Dresdner SC 1898 auf einen traditionsreichen Verein aus der Landeshauptstadt. Diesmal gehen wir als Favorit in die Partie gegen den Sechstligisten und freuen uns auf das Pokal-Duell in einem erst kürzlich eröffneten, modernen Stadion. Wir hoffen, dass uns viele CFC-Fans ins Dresdner Heinz-Steyer-Stadion begleiten und unsere Mannschaft lautstark unterstützen werden. Unser Ziel ist klar: der Einzug ins Viertelfinale des Sachsenpokals", sagte CFC-Sportdirektor Chris Löwe zur Auslosung.

Für den FSV Zwickau geht es beim VfB Empor Glauchau ebenfalls gegen einen Sechstligisten. Deutlich kniffligere Aufgaben liegen vor Lok Leipzig und Chemie Leipzig. Während die BSG auf Oberligist VfB Auerbach trifft, muss Regionalliga-Spitzenreiter Lok zum dritten Mal in vier Jahren gegen Budissa Bautzen ran. In der Saison 2021/22 hatte der Oberligist beim 2:0 gegen die Blau-Gelben in der 3. Runde für eine Überraschung gesorgt. In der vergangenen Saison gelang Lok beim 1:0 erfolgreich Revanche.

Sachsenpokal Auslosung Achtelfinale 24/25

Das Achtelfinale im Überblick

Oberlungwitzer SV - FV Dresden 06 Laubegast

FSV Budissa Bautzen - 1. FC Lok Leipzig

SV Lipsia 93 Eutritzsch - FSV Motor Marienberg

SV Tapfer 06 Leipzig - FC Erzgebirge Aue

VfB Auerbach - BSG Chemie Leipzig

VfB Empor Glauchau - FSV Zwickau

FSV Oderwitz - FC Grimma

Dresdner SC - Chemnitzer FC

3. Runde: Chemnitz schaltet Dynamo aus

Während sich Erzgebirge Aue in der 3. Runde bei Siebtligist Annaberg zu einem 2:0 gemüht hatte, war Titelverteidiger Dynamo Dresden am Chemnitzer FC gescheitert. Der Drittligist unterlag dem Rekordpokalsieger nach Verlängerung mit 1:3. Lok Leipzig hatte beim 12:0 gegen Siebtligist Rotation Dresden wenig Mühe, Chemie Leipzig und der FSV Zwickau lösten ihre Aufgaben ohne Glanz. Der FC Eilenburg musste dagegen etwas überraschend die Segel beim FC Grimma streichen, der dieses Mal als Favorit ins Duell beim Oberlungwitzer SV aus der Landesklasse geht.

SpiO