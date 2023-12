Fußball | 3. Liga Erzgebirge Aue hat noch zwei Siege auf dem Wunschzettel Stand: 15.12.2023 09:19 Uhr

Sechs Punkte sind vor der Drittliga-Winterpause noch zu vergeben. Und genau darauf hat es der FC Erzgebirge Aue abgesehen. Am Samstag geht es für die Veilchen zunächst zu Kellerkind Waldhof Mannheim. Sport im Osten zeigt das Spiel im TV und Stream.

Geht es nach Aues Sportdirektor Matthias Heidrich, dann liegen nach den letzten beiden Vorrundenspielen noch einmal sechs Punkte unter dem Weihnachtsbaum. Den Start müssten die Veilchen bereits am Samstag (16.12.2023/ live im TV und Livestream) bei Waldhof Mannheim machen. Heidrich sieht trotz einer bisher guten Runde noch Reserven: "Wir haben nur eins von sechs Spielen zuletzt verloren, aber auch zu wenige gewonnen. Ich bin guter Dinge, dass sich die Mannschaft belohnen möchte, um nach der Hinrunde die 30-Punkte-Marke zu knacken."



Würde bedeuten, dass Aue weiter oben anklopft, womit im Sommer wohl die wenigsten gerechnet hätten. Wo es bisher bei den Veilchen noch etwas klemmte, war die Offensive. Daher würde der Sportdirektor dort im Winter schon gern nochmal nachrüsten. "Es fehlt manchmal das ein oder andere Tor, um Spiele zu gewinnen."

Waldhof-Trainer Rüdiger Rehm erlebt schwere Zeiten mit seinem Team.

Mannheim im Krisenmodus

Personell hat Cheftrainer Pavel Dotchev in Mannheim die Qual der Wahl, "Es sind alle Mann an Bord, wir haben keinen verletzten und gesperrten Spieler." Mit Blick auf das letztlich nicht zufriedenstellende 1:1 in der Vorwoche gegen den MSV Duisburg erklärte der Coach: "Der Punkt gegen Duisburg ist nur wertvoll, wenn wir in Mannheim weiter punkten. Sonst war es zu wenig. Es ist ein sehr wichtiges Spiel für beide Mannschaften." Mannheim wartet seit zehn Ligaspielen auf einen Sieg, zuletzt gab es eine ernüchternde 0:3-Niederlage in Sandhausen. Auch der Druck auf den erst im Sommer verpflichteten Trainer Rüdiger Rehm wächst, zumal der Abstand zum rettenden Ufer für den aktuell Tabellen-18. bereit vier Punkte beträgt.

Alles Tatsachen, die Aues Trainer aber nicht blenden. Waldhof habe eine topbesetzte Mannschaft, erfahrene Spieler und einen Trainer, der die Liga kennt. "Er ist sehr ambitioniert, wurde geholt, um aufzusteigen. Jetzt haben die eine Spirale nach unten. Die haben das Potential, die Kurve zu kriegen, aber nicht am Wochenende gegen uns." Um in Mannheim zu punkten, müssen allerdings die von Dotchev auf der Pressekonferenz angesprochenen fehlenden "Kleinigkeiten“ auf den Platz. "Vielleicht brauchen wir auch mal das Quäntchen Glück."

Jong-min Seo hat noch Vertrag bei Dynamo Dresden.

Dynamos Seo zum Probetraining in Mannheim

Ein in Sachsen nicht ganz unbekannter Spieler trainiert übrigens seit dieser Woche bei den Mannheimern mit. Jong-min Seo könnte die bisher noch eher unter Ladehemmung leidende Offensive von Waldhof beleben. Der 23-Jährige steht noch bei der SG Dynamo Dresden unter Vertrag, absolvierte dort aber nur vier Zweitliga-Spiele in der Saison 2021/22. Schließlich war der Koreaner im Januar 2022 an Wacker Innsbruck ausgeliehen worden. Die letzte Saison hatte er mit mehreren Verletzungen zu kämpfen, kaum auf keine Einsätze. In der laufenden Spielzeit kam er nur im Sachsenpokal für Dynamo Dresden zum Einsatz.

rei