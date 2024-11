Fußball | 3. Liga Erzgebirge Aue empfängt "große Herausforderung " Verl Stand: 29.11.2024 12:21 Uhr

Erzgebirge Aue gegen SC Verl: Da gab es in den letzten Jahren immer nur einen Sieger. Kein Grund aber die Flinte vorzeitig ins Korn zu werfen, es kommt nur auf die richtige Einstellung an. Die Partie am Samstag (Anstoß 14 Uhr) gibt es bei SPORT IM OSTEN im Liveticker und Audiostream.

"Wir haben es am Samstag mit einer der spielerisch besten Mannschaften zu tun", lobte Aue-Trainer Pavel Dotchev den kommenden Gegner. Gerade die Phasen mit Ballbesitz hob der 59-Jährige hervor, daran sehe man, wie gut Verl eingespielt ist: "Uns erwartet eine große Herausforderung gegen den Ball." Die beste Verteidigung sei in dem Fall der eigene Ballbesitz und Spielkontrolle. Entsprechend schwierig gestalten sich auch noch die Planungen für die Startelf, wo Dotchev "zwei, drei Überlegungen momentan" hat.

Das Abwehrverhalten seines Teams musste der FCE-Coach nach der Niederlage bei Borussia Dortmund II einmal mehr bemängeln: "Unsere Defensivarbeit gegen den Ball war nicht gut. Das und die Fehlentscheidungen waren der Grund warum wir verloren haben," so Dotchev, der nach mehreren unglücklichen Schiedsrichterentscheidungen gegen sein Team inzwischen auch einen Einsatz des Video-Schiedsrichters in der 3. Liga befürwortet.

Loune baut Unfall unter Alkoholeinfluss

Für negative Schlagzeilen und etwas Unruhe abseits des Platzes hat Ali Loune gesorgt. Wie unter anderem TAG24 berichtet, hat der Mittelfeldspieler einen Verkehrsunfall verursacht und war dabei alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 0,8 Promille an. Verletzt wurde niemand, dafür entstand ein Sachschaden von etwas mehr als 40.000 Euro. Ein Sprecher des FC Erzgebirge bestätigte, dass der vom 1. FC Nürnberg ausgeliehene Loune bei dem Unfall unverletzt geblieben sei. Er habe am Donnerstag bereits trainiert. Eine vereinsinterne Strafe, etwa eine Sperre, sei derzeit nicht vorgesehen.

Was das Personal betrifft, hat Dotchev weiter bis auf Can Özkan (Kreuzbandriss) und Mika Claussen (Blindarm-OP) alle Spieler an Bord. Lediglich hinter Mittelfeldspieler Jonah Fabisch steht ein Fragezeichen, da er wegen Erkrankung die letzten beiden Tage nicht mittrainieren konnte.

Verl zuletzt ein "Angstgegner" für Aue

Aue und Verl haben erstmals 2000 die Klingen gekreuzt. Seitdem sind sie in insgesamt zehn Pflichtspielen gegeneinander angetreten. Dabei gab es drei Siege für Aue und vier für Verl. Die vier Niederlagen gegen die Westfalen stammen aber alle aus der jüngsten Vergangenheit. Seit der Rückkehr von Verl in die 3. Liga im Sommer 2022 hat Aue keinen einzigen Punkt gegen die Schwarz-Weißen geholt.

SpiO/dpa