Fußball | Regionalliga Erster Sieg nach Uluc-Comeback: Carl Zeiss Jena schlägt VFC Plauen Stand: 25.03.2025 21:11 Uhr

Nach seiner Rückkehr ins Paradies hat Chefcoach Volkan Uluc den ersten Sieg für die Thüringer eingefahren. Dabei setzte sich Carl Zeiss Jena verdient mit 2:1 gegen Tabellenschlusslicht VFC Plauen durch.

Löder bringt Jena in Front

Jena begann druckvoll und verbuchte die erste Chance durch El Haija, der nach einer Ecke zwei Meter am Tor vorbeiköpfte. Plauen wurde nach zehn Minuten etwas mutiger, doch gefährliche Aktionen gelangen den Vogtländern vorerst nicht. Besser machten es die Gastgeber in der 19. Minute, als Löder nach einer Flanke von Prokopenko freistehend aus sechs Metern die Kugel in die Maschen setzte. Zwar bemühte sich der VFC um den Ausgleich, doch es blieb bei einem Fernschuss von Martynets, den Keeper Liesegang ohne Probleme entschärfte. Auf der Gegenseite hatte Löder die Chance zum 2:0, doch sein Schuss nahe der Strafraumgrenze ging über die Querlatte (38.). Eine weitere Gelegenheit, die Führung zu erhöhen, hatte Richter (42.), dessen Schuss aus halblinker Position wurde aber noch von einem Plauener vor der Torlinie geblockt.

Seidemann legt nach - Kämpfer trifft zu spät

Nach dem Wechsel drehte Jena auf und kam zu drei hochkarätigen Chancen durch Zank (46.), Hessel (47.) und Löder (48.), die Pieles jeweils mit Glanztaten entschärfte. In der 50. Minute war der Keeper aber machtlos, als Seidemann die Kugel zum 2:0 sehenswert ins lange Eck beförderte. Plauen steckte nicht auf und kam durch Gerstmayer (53.) zu einer guten Möglichkeit, doch der Vogtländer fand mit seinem Schuss aus spitzem Winkel seinen Meister in Liesegang. Eine weitere Topchance hatte zudem noch Winter (67.), der die Kugel aus Nahdistanz neben den linken Pfosten setzte. Der VFC belohnte sich für seinen Bemühungen kurz vor dem Ende, als Kämpfer in der 89. Minute nach einem Konter den verdienten Anschlusstreffer markierte.

