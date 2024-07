Fußball | Thüringenpokal Erste Pokalrunde ausgelost - Freilos für Carl Zeiss Jena Stand: 07.07.2024 16:32 Uhr

Mitte August steigen die Regionalligisten aus Erfurt und Meuselwitz in den Landespokal Thüringen ein. Titelverteidiger FC Carl Zeiss Jena spielt erst eine Runde später mit.

Die Regionalligisten FC Rot-Weiß Erfurt und ZFC Meuselwitz haben in der ersten Runde des Thüringenpokals lösbare Aufgaben zugelost bekommen. Vorjahres-Pokalfinalist aus Meuselwitz gastiert bei Landesklasse-Vertreter FC Thüringen Jena, RWE muss zu Thüringenliga-Aufsteiger VfL Meiningen. Das ergab die Auslosung am Sonntag (08. Juli 2024).

Die beiden Oberligisten Einheit Rudolstadt und BSG Wismut Gera bekommen es mit einem Qualifikationssieger zu tun. Ausgespielt wird die erste Runde vom 16. bis 18. August.

Titelverteidiger FC Carl Zeiss Jena hat ein Freilos. Das Team von Trainer Henning Bürger steigt erst in der zweiten Runde des Landespokals im September in den Wettbewerb ein. Jena hatte sich in der Vorsaison im Pokalfinale beim ZFC Meuselwitz mit 4:0 durchgesetzt. Im DFB-Pokal hat der FCC das große Los gezogen und trifft am 28. August (18:00 Uhr live im ZDF) auf Meister und Pokalsieger Bayer Leverkusen.

Paarungen der Qualifikationsrunde - 26. bis 28. Juli

SV Glückauf Bleicherode – SC Leinefelde 1912 BSV Lengenfeld unterm Stein – TSV 1861 Bad Tennstedt FSV Floh-Seligenthal – FSV Ohratal SV Eintracht Ifta – FSV Wacker Gotha FC Union Mühlhausen – SV Struth-Helmershof SpVgg Siebleben – SV National Auleben FSV 06 Kölleda – SC Großengottern Empor Buttstädt – F.C.L. Eurotrink Kickers TSV Königshofen – SG Lauscha/Neuhaus TSV Gera-Westvororte – 1. FC Greiz FSV Eintracht Hildburghausen – VfB 1909 Pößneck SV Isolator Neuhaus-Schierschnitz – SV 08 Steinach SV Germania Ilmenau – TSV Motor Gispersleben SV Roschütz – FC Erfurt Nord

Paarungen der ersten Hauptrunde - 16. bis 18. August

SV Westring Gotha - 1. SC 1911 Heiligenstadt

SV 1921 Walldorf – DJK Arenshausen

VfL Meiningen – FC Rot-Weiß Erfurt

Sieger Quali 7 – FSV Wacker Nordhausen

FC Schweina-Gumpelstadt – FC An der Fahner Höhe

Empor Walschleben – 1. FC Eichsfeld

Germania Wüstheuterode – Sieger Quali 1

Sieger Quali 2 - FSV Preußen Bad Langensalza

Sieger Quali 4 – BSV Eintracht Sondershausen

Grün-Weiß Gospenroda – Sieger Quali 6

Sieger Quali 5 – FC Einheit Rudolstadt

SV Borsch – FSV Sömmerda

FSV Waltershausen – FC Steinbach-Hallenberg

FC Barchfeld – SV Blau-Weiß Bad Frankenhausen

Wacker Bad Salzungen – SV Grün-Weiß Siemerode

Sieger Quali 3 – SpVgg Geratal

FC Einheit Bad Berka – FC Thüringen Weida

Sieger Quali 8 – BSG Wismut Gera

SV Großrudestedt – FC Saalfeld

SCHOTT Jena – Blau-Weiß Neustadt (Orla)

BSG Chemie Kahla – Sieger Quali 12

SV Rothenstein – FSV Gräfinau-Angstedt

1. FC Sonneberg – VfR Bad Lobenstein

SV Schmölln – Sieger Quali 11

Sieger Quali 14 – SC Weimar

FC Thüringen Jena – ZFC Meuselwitz

Sieger Quali 10 – Sieger Quali 13

Eintracht Eisenberg – SV Blau-Weiß Büßleben

Sieger Quali 9 – FSV Grün-Weiß Stadtroda

FSV Schleiz – SV 09 Arnstadt

SV Jena-Zwätzen – VfB Apolda

Freilos: FC Carl Zeiss Jena

SpiO/pm