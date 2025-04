Fußball | Regionalliga "Entwicklung ist herausragend" - Lok Leipzig bindet Dombrowa Stand: 08.04.2025 15:04 Uhr

Lok Leipzig macht Nägel mit Köpfen für die neue Saison. Mit Tobias Dombrowa wurde der Vertrag eines Spielers verlängert, von dem sich der FCL-Sportdirektor noch viel erhofft.

Regionalliga-Spitzenreiter 1. FC Lok Leipzig hat Abwehrspieler Tobias Dombrowa für zwei weitere Jahre an sich gebunden. Wie der Verein am Dienstag (8. April 2025) bekannt gab, gilt der verlängerte Kontrakt ligaunabhängig für die 3. Liga und die Regionalliga.

Bisher 106 Pflichtspiele

Der 25-Jährige und mit 1,70 Metern recht kleine Defensivspieler spielt seit 2022 für die Probstheidaer. Der Ex-Babelsberger und Ex-Meppener ist zumeist auf der rechten Abwehrseite zu finden, wird von FCL-Coach Jochen Seitz aber immer wieder auch auf den Außenbahnen eingesetzt. Bisher kam der gebürtige Potsdamer bei Lok bereits auf 106 Pflichtspiele.

Wachsmuth: "Entwicklung noch nicht abgeschlossen"

"Tobis Entwicklung auf einer neuen Position ist herausragend. Wir glauben, dass seine Entwicklung noch nicht abgeschlossen ist", lobt Lok-Sportdirektor Toni Wachsmuth die Flexibilität von Dombrowa.

Insgesamt war der Rechtsfuß in all seinen Spielen für Lok an 27 Toren beteiligt, traf dabei neunmal selbst und bereitete 18 Tore vor. In dieser Saison erzielte er in 25 Einsätzen ein Tor (das 2:1 beim 3:1-Sieg in Meuselwitz) und bereitete acht weitere vor.

