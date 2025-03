Fußball | Regionalliga Entwarnung bei Löder - Kreuzbandriss bei Bürger Stand: 13.03.2025 13:25 Uhr

Der Meuselwitzer Luca Bürger hat sich im Thüringenduell in Erfurt einen Kreuzbandriss zugezogen. Besser sieht es bei Jenas Eilas Löder aus. Seine Knöchelverletzung ist weniger schwer als zunächst befürchtet.

Regionalligist ZFC Meuselwitz muss mehrere Monate ohne Luca Bürger auskommen. Wie Cheftrainer Georg-Martin Leopold SPORT IM OSTEN bestätigte, zog sich der 28-Jährige vergangenen Freitag beim Auswärtsspiel in Erfurt einen Kreuzbandriss zu. Bürger spielt seit 2017 für die Meuselwitzer und ist ein absoluter Aktivposten in der Mannschaft. Sein Vertrag läuft im Sommer aus.

Luca Bürger wird dem ZFC Meuselwitz lange fehlen.

Auch Pistol muss unters Messer

"Wir haben am Mittwoch vor dem Greifswald-Spiel von der ersten Diagnose erfahren. Ich sagte den Spielern, dass man sieht, wie eng Freud und Leid beieinanderliegen können. Die Mannschaft hat sich vorgenommen, noch ein paar Prozente draufzupacken", erklärte Leopold. Und die Zipsendorfer lieferten, setzten sich im Nachholer gegen den Greifswalder FC mit 2:1 durch. Auch Johannes Pistol spielte durch, trotz eines gebrochenen Fingers. Der muss nun aber operiert werden, fehlt dem Team damit ebenfalls.

Elias Löder wohl nur leicht verletzt

Die Verletzung bei Jenas Stürmer Elias Löder ist dagegen weniger schwer als befürchtet. Der 24-Jährige war beim 2:2 bei Hertha Zehlendorf mit dem rechten Fuß umgeknickt und musste ausgewechselt werden. Pressesprecher Andreas Trautmann gab leichte Entwarnung.

Carl Zeiss Jenas Elias Löder wird am Boden liegend am Knöchel behandelt.

"Es ist wohl eine Überdehnung der Bänder am Knöchel. Er will am Freitag wieder mit leichtem Lauftraining beginnen." Dennoch sei noch nicht klar, wie lange er pausieren müsse. Löder hatte in Berlin nach siebenmonatiger Verletzungspause sein Startelf-Comeback gefeiert und auch ein Tor erzielt.

rei