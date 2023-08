Fußball | 3. Liga Entwarnung bei Aues Verteidiger Rosenlöcher Stand: 21.08.2023 15:40 Uhr

Aufatmen beim FC Erzgebirge Aue: Die Verletzung von Linus Rosenlöcher, die sich der Verteidiger im Spiel bei Rot-Weiss Essen zuzog, ist nicht so schlimm wie befürchtet. Das zeigte eine MRT-Untersuchung.

Es ist zum Glück nicht so schlimm, wie befürchtet. Der FC Erzgebirge Aue muss zwar vorerst auf Abwehrspieler Linus Rosenlöcher verzichten, allerdings hat sich die Verletzung des 22-Jährigen im rechten Knie als nicht so schwerwiegend herausgestellt. Das ergab eine MRT-Untersuchung, die am Montagmorgen (21. August) in Essen durchgeführt wurde.

Auswechslung vor der Pause

Der linke Verteidiger musste bei der Partie am Sonntag bei Rot-Weiss Essen (1:1) in der 40. Minute ausgewechselt werden, weil er zuvor bei einem Schritt an der Außenlinie im Rasen hängen geblieben war. Aues Trainer Pavel Dotchev hatte es während der Partie mit Schrecken gesehen: "Es sah nicht gut aus. Er hat riesige Schmerzen."

Dank an RW Essen

Auch dank der Mitwirkung der Essener konnte Rosenlöcher geholfen werden. FCE-Sportgeschäftsführer Matthias Heidrich betonte: "Wir möchten uns auf diesem Weg beim Team von Rot-Weiss für die Mithilfe und Unterstützung bedanken."

jmd/pm