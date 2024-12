Aufsteiger weiter top Cottbus schlägt Rostock bleibt Drittliga-Erster Stand: 15.12.2024 15:45 Uhr

Energie Cottbus schreibt das nächste Kapitel seines kleinen Märchens. Der Aufsteiger zwingt auch Rostock in die Knie und verdrängt Dresden wieder von der Drittliga-Spitze.

Der FC Energie Cottbus bleibt in der 3. Liga das Maß aller Dinge. Die Mannschaft von Cheftrainer Claus-Dieter Wollitz hat sich in einem packenden Ostduell auch vom seit Wochen wiedererstarkten FC Hansa Rostock nicht aufhalten lassen und grüßt nach dem 18. Spieltag weiter von ganz oben. Die eiskalten Hausherren gewannen vor 19.700 Zuschauern im ausverkauften LEAG-Energie-Stadion dank der Tore von Tim Campulka (45.+1), Maximilian Krauß (65.) und Lucas Copado (69.) mit 3:1 (1:0). Rostock scheiterte im Verlauf der Partie gleich dreimal am Aluminium.

Tim Campulkas Kopfballbogenlampe in der Nachspielzeit der ersten Hälfte ebnete dem FC Energie Cottbus den Weg gegen Rostock.

Krauß und Copado machen alles klar

Die Gäste von Trainer Daniel Brinkmann hatten vor allem in der ersten Halbzeit die klareren Chancen. Kapitän Franz Pfanne köpfte Rossipals Ecke an den linken Pfosten (8.), im Anschluss ließ auch Sigurd Haugen den Querbalken erzittern (36.). Bereits zuvor hatte Cottbus-Keeper Elias Bethke mit einer Glanztat im Eins-gegen-Eins den Rückstand durch den norwegischen Angreifer verhindert (24.). Die beste Gelegenheit der Gastgeber vor der unverhofften Campulka-Führung in der Nachspielzeit schob der emsige Maximilian Krauß frei rechts vorbei (29.).

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Energie – angetrieben vom eingewechelten Tolcay Cigerci – effizient. Krauß bestrafte Alexander Rossipals Fehler und hob astrein über Hansa-Schlussmann Benjamin Uphoff ins Netz. Kurz darauf sorgte Copado auf Traumpass von Cigerci für die Vorentscheidung. Zuvor traf auch Gäste-Offensivmann Nils Fröling nur den Pfosten, während Campulka gegen Haugen vor der Linie klärte (51./56.). So blieb FCH-Joker Ryan Naderi nach schöner Dreieckskombination lediglich der Ehrentreffer vorbehalten (87.).

Cottbus-Außenbahnspieler Maximilian Krauß (li.) bejubelt sein 2:0 gegen den FC Hansa.

Cottbus in Ingolstadt – Dresden in Unterhaching

Zum Abschluss vor der Winterpause tritt der FC Energie am kommenden Freitag (20. Dezember, 19 Uhr) beim FC Ingolstadt an. Verfolger Dynamo Dresden, das durch den 2:1-Sieg über Mannheim für zwei Nächte die Tabellenführung inne hatte, ist tags darauf bei der SpVgg Unterhaching gefragt (21. Dezember, 14 Uhr, live bei SPORT IM OSTEN).

mhe