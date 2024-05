Fußball | Regionalliga Energie Cottbus legt Protest gegen Wollitz-Sperre ein - NOFV entscheidet bis Freitag Stand: 14.05.2024 16:52 Uhr

Ausgerechnet beim Aufstiegsfinale muss Energie Cottbus wohl auf Claus-Dieter Wollitz verzichten. Der Verein will die Sperre für seinen Cheftrainer nicht auf sich sitzen lassen.

Wilfried Riemer, Spielleiter beim Nordostdeutschen Fußballverband (NOFV), bestätigte am Dienstag (14. Mai 2024) auf Anfrage von SPORT IM OSTEN, dass Energie Cottbus ein Gesuch beim Verband gestellt hat, um die Sperre gegen Wollitz aufzuheben. Bis spätestens Freitag muss der NOFV eine Entscheidung treffen, ob der FCE-Trainer beim anstehenden Saisonfinale bei Hertha BSC II am Sonntag (13 Uhr im Liveticker) dabei sein kann.

Wollitz-Jubel mit Folgen

Wollitz hatte beim turbulenten 3:3 am vergangenen Wochenende gegen den FSV Luckenwalde die Gelbe Karte gesehen. Der 58-Jährige war nach dem Last-Minute-Ausgleich von Tim Campulka in der sechsten Minute der Nachspielzeit über den Platz gestürmt und hatte gemeinsam mit Spielern und Fans gejubelt.

Schiedsrichter Florian Butterich verwarnte Wollitz, der nach seiner vierten Gelben Karte seinem Team damit im entscheidenden Spiel um den Drittliga-Aufstieg fehlen würde. Wollitz hatte direkt im Anschluss im rbb-Interview angekündigt, die Entscheidung anzufechten.

Wollitz: Sperre "verbittet sich"

"Wir werden natürlich Einspruch einlegen. Wenn man bei einem 3:3 jubelt, darf man dem Trainer der jubelnden Mannschaft keine Gelbe Karte geben", argumentierte Wollitz. "Ich glaube, dass ich einen guten Einfluss auf die Mannschaft habe. In solch einem Spiel gesperrt zu sein, verbittet sich." Neben Wollitz wird definitiv auch Stürmer Timmy Thiele fehlen, der wegen eines Foulspiels seine fünfte Gelbe Karte gesehen hatte.



Cottbus kann am Sonntag den Staffelsieg und den Aufstieg in die 3. Liga perfekt machen. Aktuell stehen die Lausitzer in der Tabelle drei Punkte vor Verfolger Greifswalder FC. Ein Punkt gegen die Hertha-Reserve würde also reichen. Bei einer Niederlage könnte der große Traum dagegen zum zweiten Mal in Folge platzen - auch, weil der GFC das um drei Treffer bessere Torverhältnis hat. Das Team von Lars Fuchs bestreitet am Sonntag parallel sein Heimspiel gegen den ZFC Meuselwitz. SPORT IM OSTEN überträgt die Partie ab 12:55 Uhr im MDR FERNSEHEN und Livestream.

